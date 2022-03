Mikkel Hansen ramt af blodprop: Færdig for sæsonen

Håndboldspilleren Mikkel Hansen er ude for resten af sæsonen.

Det skyldes komplikationer efter en operation, som han gennemgik i Danmark i sidste uge, skriver PSG på sin hjemmeside.

Hansen skulle opereres, fordi han har haft problemer med noget brusk i sit højre knæ. Han blev meldt ude i fire til seks uger, men står tilsyneladende over for en meget længere pause.

Ifølge franskmændene fik Mikkel Hansen i forlængelse af operationen en blodprop, som satte sig i lungen. De tilføjer, at han nu er 'uden for fare'.

Ifølge PSG skal den mangeårige landsholdsspiller behandles med blodfortyndende medicin i fire til seks måneder.

- Da denne behandling ikke er forenelig med kontaktsport på højt niveau, vil den parisiske nummer 24 ikke kunne vende tilbage til kampe i denne sæson. Han gennemfører sin genoptræning i klubbens faciliteter, skriver den franske klub.

I praksis betyder det også, at Mikkel Hansen har spillet sin sidste kamp for PSG.

Fra den kommende sæson vender bagspilleren hjem til Danmark for at spille for Aalborg Håndbold. Han har skrevet under på en treårig kontrakt.

Det var allerede planen, at han skulle påbegynde næste sæson senere end holdkammeraterne i det nordjyske.

Hans første arbejdsdag er efter planen 21. august. Det skyldes, at han til den tid vil have været ti år og én dag i udlandet, og derfor kan han vende tilbage til det danske arbejdsmarked på forskerordningen, der har en lavere skattesats.

Den i dag 34-årige Hansen forlod AG København til fordel for PSG i 2012.

Han er tre gange blevet kåret som verdens bedste mandlige håndboldspiller og har i mere end et årti været en nøglespiller for det danske landshold.

I den rødhvide trøje har Mikkel Hansen været med til at vinde både EM, VM og OL, mens han har den helt store triumf på klubscenen, Champions League-trofæet, til gode.

Ritzau har været i kontakt med Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, og Hansens agent, Claus Flensborg, som ikke ønsker at udtale sig om situationen tirsdag aften.