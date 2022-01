Mikkel Hansen redder Danmark: Balkantastisk!

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Tak til både Kroatien og Danmark.

For en stund fik vi alle sammen lov at glemme bekymringer om smittetilfælde, isolationsregler og ct-værdier. Lørdag aften handlede det i 60 minutter om den valuta, vi allerhelst vil købe ind på ved EM: Spillet på banen!

Danmark vandt 27-25 efter 12-11 ved pausen, og det var lige så dramatisk, som det lyder.

Det var til at mærke, at vi befandt os baghaven til Balkan. Tusindvis af kroater havde valgt at bruge weekenden på en udflugt nordpå – og det gav en elektrisk stemning i MVM Dome. Det kan godt være, at det (for det meste) var syv mod syv på banen, men på lægterne var danskerne i konstant undertal.

Der var tusindvis af kroatiske fans på plads i den flotte arena i Budapest, men der skal åbenbart mere til at kyse Emil Jakobsen, der spillede en storkamp. Foto: Lars Poulsen

Nikolaj Jacobsens tropper var kæmpefavoritter, men intet er sikkert ved denne slutrunde. Hverken i laboratoriet eller håndboldarenaen.

Danmark fik en dugfrisk advarsel herom, da Island i deres kamp havde tørret gulv med Frankrig forud for aftenens sene forestilling. 29-21 vandt Gudmundur Gudmundssons afbrudsramte tropper, og Danmarks forhenværende landstræner kaldte det en af sine største sejre nogensinde.

Det vil Nikolaj Jacobsen med sikkerhed ikke sige om triumfen.

Der var mange pletter at sætte på præstationen. Særligt i første halvleg havde danskerne store kvaler med at fuldende det etablerede angrebsspil, og Mikkel Hansen blev aldrig rigtig sat i scene af hverken holdkammeraterne eller sig selv. Når Mathias Gidsel samtidig ’kun’ spillede på et højt niveau og ikke ramte loftet, løb landsholdet oftest ind i en mur.

I store perioder bøvlede Jacobsen og co. med de aggressive Balkan-drenge. Foto: Lars Poulsen

Naturligvis var der også plusser i bogen. Emil Jakobsen fortsatte – til at starte med – sin utrolige stime som hr. 100 procent, men den fortælling led også et knæk, da comeback-keeperen Mirko Alilović midtvejs i halvlegen snuppede Flensburg-fløjen efter 37(!) scoringer i streg.

Den kroatiske målmand havde egentlig ladet sig pensionere fra landsholdstjeneste, men grundet coronasmitte (hvad ellers?) blev han indlemmet i truppen igen efter fire års fravær. Den 36-årige legende stod formidabelt og appellerede voldsomt ud til det kroatiske flertal af de 11.412 tilskuere.

De kunne lide, hvad de så – især venstrebacken Tin Luncin, som bragede løs fra distancen og konstant holdt Kroatien inde i kampen.

Anden halvleg blev nærmest en kopi af første akt. Danskerne havde hele tiden et spinkelt forspring, men det var ikke imponerende i nogen ender af banen.

Niklas Landin, der ellers startede kampen godt, faldt kraftigt i niveau efter sidebyttet. Kroaterne derimod … de lugtede blod. Og det var ikke kun det, som løb ned ad ansigtet på Marin Jelinic undervejs i affæren. Ja, det var til tider en krigszone på gulvet!

Niklas Landin leverede en del flotte redninger, men de fleste var før pausen. Foto: Lars Poulsen

Heldigvis for Danmark kunne de til sidste trække sig sejrrigt ud af slaget. Mikkel Hansen spillede sig op i offensiven, og det blev afgørende, da hele regnskabet skulle gøres op. Men hold op, hvor det holdt hårdt.

Triumfen luner i forhold til chancen for senere at hæve en semifinalebillet. Men intet er som bekendt sikkert ved denne slutrunde.

Næste opgave er Holland mandag aften. De overraskede i øvrigt også i lørdag ved at slå Montenegro …