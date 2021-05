Mikkel Hansen skal sælge nordjysk vin

Verdens bedste håndboldspiller, Mikkel Hansen, slår sig ned i Nordens Paris, når Paris Saint-Germain i sommeren 2022 bliver skiftet ud med Aalborg Håndbold.

Men det er ikke kun i de danske håndboldhaller, at den 33-årige venstreback skal levere, når han flytter til Nordjylland.

Han skal nemlig kaste lidt stjerneglans over et nordjysk vininvesteringsselskab RareWine Invest. Det skriver Nordjyske.

Tidligere har Mikkel Hansen og hans ikoniske lokker været reklamesøjle for shampoo-mærket Head and Shoulders, men nu står den altså på vin. Et område, Mikkel Hansens faktisk selv har investeret i.

- Vin er et af mine store interesseområder, og jeg finder det interessant at kombinere passion med investering, siger Mikkel Hansen i en pressemeddelelse om det nye samarbejde.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Selvom Mikkel Hansen først skifter til Aalborg næste sommer, er samarbejdet mellem vinfirmaet og Mikkel Hansen allerede trådt i kraft. Desuden er vinfirmaet også ny sponsor for Aalborg Håndbold.

Inden længe vil man altså komme til at se Mikkel Hansen i reklamer for vininvestering.

Hvis man selv er interesseret i at undgå den negative rente i banken og investere i lidt sjældent vin, skal man have den store pengepung frem, da mindsteinvesteringen er 75.000 kroner.

Med den nye aftale bliver det nok ikke noget problem for Mikkel Hansen at investere endnu mere i dyre vine.