Mikkel Hansen sygemeldt på ubestemt tid

Verdensmester Mikkel Hansen er blevet sygemeldt med symptomer på stress.

Det skriver den danske landsholdsspillers klub, Aalborg Håndbold.

Det er i samråd med Hansens familie, læger samt klubben, at Mikkel Hansen onsdag har sygemeldt sig.

- Det har været et hektisk år for Mikkel med først en blodprop i foråret 2022, hjemflytning med familien til Danmark efter ti succesfulde år i udlandet samt en enormt stor efterspørgsel og fokus på hans person gennem hele efteråret i forbindelse med skiftet til Aalborg Håndbold og senest ved VM i januar, siger Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold, til klubbens hjemmeside.

Mikkel Hansen har symptomer på stress. Foto: Lars Poulsen

- Efter hjemkomsten fra VM-slutrunden viste det sig, at bægeret var fyldt op, og vi har sammen truffet det eneste rigtige valg, hvor fokus fuldt ud er på, at Mikkel får den nødvendige tid og professionel støtte til at komme sig.

- Vi glæder os til, at Mikkel kommer tilbage, men lige nu er det vigtigste, at han passer på sig selv og sin familie, siger klubbens direktør.

Aalborg Håndbold skriver, at der ikke er yderligere at oplyse om Mikkel Hansens situation, og beder om, at Mikkel Hansen og familien ikke bliver kontaktet for at give dem ro.

Danmark spillede ni kampe under VM-slutrunden og Sverige og Polen. Mikkel Hansen var i aktion i otte af dem. Kun mod USA blev han sparet, men var en del af kamptruppen og sad på bænken.

I topkampen mellem Aalborg og GOG i lørdags kom den 35-årige bagspiller ikke på banen, da han havde knæproblemer.

Efter lørdagens kamp tog Mikkel Hansen sig tid til at tage billeder og skrive autografer. Foto: René Schütze

Den danske stjerne skiftede i sommeren 2022 til Aalborg Håndbold efter ti år i Paris Saint-Germain. Han er bosiddende på Sjælland og har derfor pendlet til hjemmebanen i Aalborg.