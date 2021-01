Mikkel Hansen ude af VM-kamp mod Japan

Mikkel Hansen kommer ikke i aktion i aften mod Japan, og Danmark må også undvære fløjspilleren Johan Hansen. Begge er ramt af maveonde og ude af stand til at spille.

Det er assistenttræner Henrik Kronborg, der har afsløret de to spilleres tilstand ved truppens ankomst til spillehallen, hvor Argentina i øvrigt er i gang med at levere en vaskeægte sensation. Sydamerikanerne fører lige nu 22-17 over Kroatien, og vinder Argentina opgøret, kan Danmark ikke længere 'tabe sig' i kvartfinalen.

Så skal holdet slå Japan.

Argentina slår Kroatien 23-19. Hvis det var gået, som præsten prædiker, ville det modsatte være tilfældet, og Nikolaj Jacobsen kunne have strukket truppen og sparet spillere. Nu tæller kun en sejr over Japan, og hvis den kommer i hus, er det også slut med at spekulere i, om Danmark vil slutte som etter eller toer i mellemrunden. Altså at man kunne spekulere i den modstande, man ønskede at trække i kvartfinalen.

Danmark bliver med sejr nummer ét i sin gruppe.

