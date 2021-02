Mikkel Hansen vender hjem til dansk håndbold fra sommeren 2022! Vildt rygte, men Ekstra Bladet erfarer nu fra sikre kilder i miljøet, at historien er god nok: Den danske superstjerne vender hjem til Danmark og har skrevet en treårig kontrakt med Aalborg Håndbold.

Fra byernes by til Nordens Paris!

Den 33-årige helsingoraner og Aalborg-klubben har utvivlsomt hæftet sig ved det faktum, at Mikkel Hansen i sommeren 2022 har spillet præcis i ti sæsoner for Paris Handball og dermed kan komme på den lukrative forskerordning.

Men det kan blive endnu vildere! Ekstra Bladet kan også fortælle, at Aalborg Håndbold arbejder kraftigt på at få Mikkel Hansens gode ven Mads Mensah til klubben. Mensah, der tidligere har spillet i storklubben ved Limfjorden, er på kontrakt i Flensburg Handewitt, men den løber pudsigt nok også ud i sommeren 2022.

Mens det ligger nagelfast, at Mikkel Hansen er sikret for nordjyderne, så er alt tilsyneladende ikke forhandlet på plads i forhold til Mensah. Aftalen kan altså glippe.

Til gengæld vil klubben formentlig senere i dag officielt bekræfte, at man har lavet en aftale med Mikkel Hansen fra 2022. Der er næsten halvandet år til, og klubben må altså leve med den risiko, at stjernen kan rende ind i en grum skade, inden han overhovedet er startet på job.

Mikkel Hansen har tidligere i sin karriere spillet for GOG og AG København i den bedste danske håndboldrække. Han vandt et DM med GOG og to mesterskaber med AG i 2011 og 2012.

Han forlod AGK, da klubbens ejer Jesper 'Kasi' Nielsen trak stikket for det danske storhold, og siden har Hansen boltret sig i den franske hovedstad, hvor han har været kåret til verdens bedste håndboldspiller i tre omgange.

Hansen har spillet 209 landskampe og scoret imponerende 1099 mål i den rød/hvide dragt.

Det er ikke længere unormalt, at store klubber sikrer stjernerne på kontrakter i god tid. GOG skrev forleden en etårig kontrakt med norske Torbjørn Bergerud, der passer målet i Flensburg frem til sommer, hvor han så nupper en enkelt sæson på Sydfyn.

Umiddelbart et lidt underligt valg, men årsagen er følgende: Nordmanden skal fra sommeren 2022 vogte buret i - Paris Handball!

