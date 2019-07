Mikkel Hansens kæreste udsat for hetz

Verdens bedste håndboldspiller Mikkel Hansen og specielt hans kæreste Stephanie Gundelach har fået flere vrede henvendelser under graviditeten fra sure fans

- Det er sørgeligt, at folk har så stort et behov for at skrive grimme beskeder på sociale medier, men de forstår nok ikke rigtigt konsekvenserne af det. Det er så nemt at gemme sig bag en skærm, siger Mikkel Hansen.

I Januar havde Mikkel Hansen både VM i sigte, og samtidig gik hans kæreste den 33-årige stylist Stephanie Gundelach hjemme på barsel med Eddie Max, der kom til verdenen d. 5. Januar.

I et nyt interview i Eurowoman åbner parret op om de henvendelser, som særligt Stephanie Gundelach har modtaget fra vrede fans, der bestemt ikke mente, at det var tid til en lille ny.

Det var beskeder på Stephanies Instagram, hvor de udtrykte at parret nærmest burde have afbrudt graviditeten, da den forstyrrede Mikkel Hansens medvirken på håndboldlandsholdet.

Men det hele er alligevel endt godt både i forhold til VM og parrets samliv. Inden VM og graviditet måtte Mikkel og Stephanie nøjes med at ses en gang i mellem grundet afstanden mellem Paris og København. Det har dog ændret sig, da de nu begge bor i Paris med den lille søn Eddie Max.

De giver også begge to udtryk for, at det først er nu, der kommet ro på, og de har fået tid til hinanden.

