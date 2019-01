Mikkel Hansens nyfødte søn kommer til at fylde under VM

Mikkel Hansen er tilbage i den danske VM-håndboldlejr med en ny titel i bagagen.

5. januar blev han nemlig far for første gang, og derfor skal han nu forsøge at flytte tankerne fra den lille nyfødte søn og fokusere på VM, der starter torsdag.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke fyldte. Det at få et barn er kæmpestort, og vi er selvfølgelig ekstremt lykkelige alle tre.

- Men jeg er også godt klar over, at der venter mig en rigtig stor opgave og en kæmpe oplevelse først og fremmest. Det at spille på hjemmebane og ovenikøbet et VM er en kæmpe oplevelse, siger Mikkel Hansen.

Han er derfor ikke bekymret for, om han kan holde fokus på at spille håndbold under slutrunden.

- Men det er klart, at det bliver lidt anderledes i forhold til de andre gange, hvor jeg kunne fokusere 100 procent på mig selv og på holdet. Mens jeg denne gang selvfølgelig også gerne vil have lidt tid sammen med min familie, siger Mikkel Hansen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen er tilbage i den danske VM-håndboldlejr. Foto: Liselotte Sabroe.

Den 31-årige håndboldspillers kæreste og nyfødte søn, Eddie Max, kommer til at bo i nærheden under VM, hvor Danmark spiller den første kamp i København torsdag.

Fra fredag rykker holdet til Herning, hvor gruppe- og mellemrundekampene samt en eventuel bronze- og finalekamp spilles.

- Det har været essentielt for mig at have familien tæt på, så jeg kan være lidt til stede.

- Det er klart, at det mest optimale havde været, hvis jeg kunne hive en hel måned ud af kalenderen, så vi kunne være sammen, men jeg er selvfølgelig også klar over, hvad der er i vente og glæder mig også til det, siger Mikkel Hansen.

Danmark møder Chile i den første kamp, der spilles i Royal Arena torsdag klokken 20.15.

I gruppe D skal Danmark desuden møde Tunesien, Saudi-Arabien, Østrig og Norge.

Se også: Dansk landstræner aflyser: - Det giver ingen mening

Se også: Kronprins Frederik åbner håndbold-VM i Royal Arena

Se også: VM-triumf er kommet tættere på: Mikkel er blevet far