Mikkel i angreb på TV2: I vil skabe splid

Mikkel Hansen føler, at TV2 har forsøgt at skabe splid mellem ham og landstræneren

Det var en tydeligt irriteret Mikkel Hansen, der stillede op til evaluering i TV2's studie.

Her beskyldte han TV2 for at forsøge at skabe splid mellem ham og landstræneren.

Det skyldes, at TV2 bragte et indslag, hvor han selv delte sine frustrationer over ikke at have bolden mere i hænderne og kunne skabe spillet.

Mikkel Hansen udtalte i indslaget:

- Jamen, jeg kommer jo ikke i nogle situationer. Jeg har jo nærmest ikke bolden, og så er det svært at skyde, siger han og forklarer, at det er væsentligt anderledes, end han er vant til.

TV2-ekspert Bent Nyegaard var overbevist om, at kritikken var rettet mod Nikolaj Jacobsen.

Hansen mente nu, at TV2 med indslaget forsøgte at finde en konflikt, som ikke var der.

Det gjorde han meget klart, da han var i studiet hos Morten Ankerdal i TV2's studie.

Mikkel Hansen nåede kun op på 19 scoringer ved slutrunden. Da Danmark blev verdensmester var PSG-stjerne også topscorer ved hele turneringen.

