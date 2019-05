Mikkel i stor CL-nedtur: Tæt på vildt comeback

Paris Saint-Germains håndboldherrer måtte søndag gå slukørede fra banen trods en storsejr i Champions League.

PSG besejrede således Vive Kielce 35-26, men sejren på ni mål var ikke nok til at spille sig videre til Final 4 i den prestigefulde turnering.

Pariserne havde således tabt det første kvartfinaleopgør på udebane med 24-34 og skulle dermed hente ti mål ind på polakkerne.

Resultatet betyder, at Vive Kielce følger med FC Barcelona, ungarske Veszprem og makedonske RK Vardar til semifinalestævnet.

Vardar tabte returmødet mod Pick Szeged 25-29, men havde vundet den første kamp 31-23.

PSG var naturligt tvunget ud i en offensiv i kampen, og efter 19 minutter var holdet da også foran 10-5.

Det var blandt andet takket være to scoringer af danske Mikkel Hansen, som i alt scorede fire gange i kampen, men også måtte notere sig et rødt kort. Henrik Toft blev ligeledes noteret for fire scoringer.

Facit efter første halvleg var, at PSG havde hentet syv mål ind i det samlede regnskab, og pausestillingen lød på 18-11 til det franske storhold.

Med et kvarter igen af opgøret lød føringen til hjemmeholdet på 27-19, og Luc Abalo scorede målet til 29-19, som udlignede polakkernes forspring med 13 minutter igen.

Det lykkedes dog ikke PSG at sikre sig en stor nok sejr til det samlede regnskab, og endnu engang må klubben sande, at ambitionen om at sidde på Europas håndboldtrone forblev en drøm.

Den storsatsende franske klub har et stort hovedmål, som er at vinde Champions League, men det er stadig aldrig sket.

I 2017 tabte PSG finalen, og i 2016 og 2018 måtte klubben tage til takke med tredjepladsen.