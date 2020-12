Mikkel i tvivl: - Det er kompliceret

Hvorfor aflyser man ikke bare VM i Egypten? DHF-formand Per Bertelsen kender ikke til internationalt VM-møde i Danmark i den kommende uge, men afviser fransk snak om, at VM kan blive spillet med mindre end 32 nationer - Mikkel Hansen kalder VM 'kompliceret'

Alle ramt af corona: - Frygter kaos uden lige

Mens kvindernes håndbold-EM i øjeblikket spilles med spillere fra 16 lande lukket inde i haller og hoteller i Danmark, så er der stadig tvivl omkring januar måneds VM-slutrunde i herrehåndbold.

Den skal efter planen afvikles fra 14-31. januar i Egypten, men udfordringen er, at der til VM er lande fra hele verden med, og for første gang nogensinde deltager hele 32 lande.

- Planen er, at vi tager til Egypten, det går vi ud fra...Coronaprotokollen dernede er ikke mere afslappet end i Danmark. Den er næsten endnu skrappere - eller på samme niveau, siger DHF-formand Per Bertelsen til Ekstra Bladet

Stjernespillere som Domagoj Duvnjak, Arnar Palmarsson og Patrick Wiencek har alle meddelt, at de helst ser VM aflyst.

- Der er ikke meget information. Vi ved, at Egypten forsøger at skabe en boble til turneringen. Med den nuværende situation er det kompliceret, så vi må se. Det er svært at sige ja eller nej til, om turneringen skal spilles, siger Hansen til franske RMC.

Efter seneste tyske landsholdssamling blev fire spillere ramt af corona, og det gav flere udsatte kampe i Bundesligaen. Stuttgart-boss Jürgen Schweikardt er en af dem, der har talt varmt for, at VM aflyses, mens formanden for det franske håndboldforbund Philippe Bana gerne ser VM spillet.

- Vi afholder et mæglingsmøde i Danmark i næste uge for at overbevise de tyske klubber, der er meget berørt af det hele.

- I dag er vi i stand til at skabe coronabobler til begivenheder på en uge eller to. Vi klarer det med kvinderne, der skal spille EM i Danmark, hvor det er nemmere at skærme af, end det er til ligakampe hver uge, siger Bana.

- Måske vil der ikke være de 32 lande med, som præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund håber, men det er muligt at gennemføre. Det er bare et spørgsmål om protokol og organisation, siger Bana.

Per Bertelsen slår fast, at VM ikke bliver spillet med færre end 32 nationer. Han kender ikke til et muligt møde i Danmark i den kommende uge. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Fem uger i boble: - Godt jeg har min kæreste

I Danmark har formanden for det danske håndboldformand, Per Bertelsen, ikke hørt om det forestående møde, og han undrer sig, da den tyske håndboldboss i øjeblikket er isoleret, og derfor ikke vil kunne være med i et sådan møde.

- Men jeg kan sige, at det ikke bliver et reduceret VM. Det bliver med 32 lande, for i IHF er der en eventuel reserveholdsliste, og der har de adspurgte hold takket ja, så jeg er sikker på, at det bliver et VM med 32 hold, siger Bertelsen til Ekstra Bladet.

Hvorfor aflyser man ikke bare VM?

- Jamen, vi kan jo gøre det, at vi bare sidder derhjemme og ikke gøre andet, men nu prøver vi at gennemføre EM i Danmark og VM i Egypten med stramme restriktioner.

- Det er ikke det bedste, men vi gør det bedst opnåelige og så godt som muligt. Når spillerne går hjemme i klubberne og går ud fra hallen, så kan de blive inficeret ti gange på vej hjem, så de er ikke mere udsat ved et VM, hvor man er i en boble.

Håndboldformanden slår fast, at skulle landsholdsspillere melde fra til slutrunden, fordi de ikke er interesseret i at være fanget i coronaboblen, så er de fri til at melde fra, og de vil være lige så meget inde i landsholdsvarmen fremadrettet.

- Vi prøver at beskytte spillerne så godt som muligt, og det er op til hver enkelt spiller, om de ønsker at deltage.

- Men vi er nødt til at have noget i gang, for ellers dør sporten fuldstændig. Det er et udstillingsvindue for spillerne, og det er en indtægtskilde for de nationale forbund, og en af de ting, som sponsorerne køber ind på, det er den branding, der er ved et VM, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Danmark er forsvarende verdensmestre og er i indledende gruppe med Bahrain, DR Congo og Argentina.

Ved kvindernes EM i Danmark er der en gruppe, hvor alle fire hold har været ramt af corona i truppen, som du kan læse her.

