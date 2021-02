Mikkel jubler over skifte: - Store ambitioner

Det er nu officielt, at Mikkel Hansen vender hjem til Danmark og Aalborg Håndbold

Rygterne kørte allerede tidligere på dagen, og nu er det officielt. Mikkel Hansen skifter i sommeren 2022 fra Paris Saint-Germain til Aalborg Håndbold på en tre-årig aftale.

- Jeg ser virkelig meget frem til at vende tilbage til dansk håndbold. Aalborg Håndbold er en meget spændende klub, der har præsteret store resultater på den internationale scene.

- Jeg har fortsat kæmpe ambitioner, og jeg tror på, at jeg kan være med til at hjælpe klubben med at tage endnu et skridt op ad den europæiske rangstige, siger Mikkel Hansen til klubbens hjemmeside.

Mikkel Hansen med sin nye chef. Foto: Aalborg Håndbold

Også Aalborg glæder sig.

- Det er en af de største dage i Aalborg Håndbolds historie. Mikkel er jo en af verdens absolut bedste spillere, og det har han været igennem en lang årrække. Det er et gigantisk scoop for klubben, og jeg glæder mig virkelig meget over tilgangen.

- Vi har over en længere periode været inde i en rivende udvikling, og med denne signing er vi nu klar til at sætte overliggeren endnu højere, siger direktør Jan Larsen.

Mikkel Hansen kan så småt skimte slutningen på PSG-eventyret. Foto: René Schütze

Mads Mensah er også tæt på at være forhandlet på plads – ligeledes fra 2022, når den tidligere Aalborg-spillers kontrakt udløber i Flensburg Handewitt.

Mikkel og Mensah var i øvrigt værelseskammerater under VM i Egypten, men der bliver nok råd til at bo hver for sig i det nordjyske, når Mikkel Hansen om halvandet år kan komme på forskerkontrakt efter ti år i udlandet.

Når vi skriver storsatsende Aalborg, så skyldes det ikke kun, at klubben nu med sikkerhed har sikret sig Mikkel Hansen.

Det svenske medie ’handbollskanalen’ melder nu, at stregspilleren Jesper Nielsen, 32, kommer til Aalborg allerede fra den kommende sæson, når verdensmesteren Magnus Saugstrup skifter til Magdeburg i Bundesligaen.

Andre svenske kilder lancerer også rygtet om, at den svenske forsvars-specialist Max Darj kan være på vej til Nordjylland inden længe.

Mikkel Hansen har tidligere i sin karriere spillet for GOG og AG København i den bedste danske håndboldrække. Han vandt et DM med GOG og to mesterskaber med AG i 2011 og 2012, mens han fra 2008 til 2010 spillede i Barcelona.

Siden 2012 har han repræsenteret Paris-klubben, hvor drømmen hele tiden har været at vinde Champions League. Tættere på end en finaleplads er han imidlertid ikke kommet.

