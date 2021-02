Mikkel mål-amok

Seks dage efter at Mikkel Hansen spillede en hovedrolle i VM-finalen, som Danmark vandt over Sverige, tog den danske stjerne et stort slæb i årets første klubkamp for Paris Saint-Germain.

Den franske klub vandt lørdag aften udekampen i Champions League med 32-29 over Pick Szeged fra Ungarn.

Mikkel Hansen blev kampens topscorer med ti mål, mens Henrik Toft Hansen, der missede VM i Egypten, kom på tavlen tre gange.

PSG var bagud i stort hele første halvleg og flere gange med fire mål, men det franske hold kom tilbage i slutningen og gik til pause bagud med 16-17.

Det var helt lige et godt stykke ind i anden halvleg, men det blev afgørende, da PSG vekslede 26-26 til 30-26.

Med sejren kom PSG på otte point for syv kampe, hvilket rækker til en aktuel fjerdeplads i gruppe A. De to bedste avancerer direkte til kvartfinalen, mens nummer tre til seks går videre til playoffkampe, der svarer til en ottendedelsfinale.

Flensburg-Handewitt fører gruppen med 15 point for syv kampe.

