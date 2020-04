Mikkel om fiasko: - Surrealistisk

Selvom forventningerne glinsede af guld, var det nærmest slut, allerede før det for alvor begyndte.

De danske OL- og VM-vindere oplevede en decideret fiasko ved EM i herrerhåndbold i januar.

Snu islændinge vandt premierekampen med et enkelt mål, og da Danmark kun spillede uafgjort mod Ungarn, endte den sidste indledende puljekamp mod Rusland uden betydning – og danskerne tog en skamfuld tur hjem over Øresund, mens forventningsfulde danske tilskuere stod tilbage med ubrugelige billetter til det, der skulle have været en dansk folkefest i først Malmø og siden Sverige.

Holdets absolutte stjerne Mikkel Hansen sætter nu ord på den forfærdelige slutrunde. Det gør han i en podcast på TV2. Her fortæller han om den store skuffelse – men han redegør også for, at han har oplevet større skuffelser, når Danmark har været tættere på triumfer.

Eksempelvis ved EM i 2016, hvor Danmark mistede semifinalen ved at tabe til Tyskland eller to år senere efter nederlaget til Sverige i semifinalen.

Det var langt fra sjovt at være en del af det danske landshold i januar. Foto: Lars Poulsen

- I januar nåede vi jo knap nok i gang, før vi var ude. Det var en meget surrealistisk oplevelse at ankomme som forsvarende verdensmestre og olympiske mestre og så ikke levere på et højere niveau, end vi gjorde. Det var en underlig oplevelse, siger Mikkel Hansen ifølge TV2.

