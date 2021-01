Mikkel 'skudt' - med den her

Skal du have en fordel i managerspillet til håndbold-VM, så læs ekspertens inside-tips lige her (+)

Bang! Her bliver Mikkel hansen pløkket i temperaturkontrollen på Cairo Marriott Hotel, hvor landsholdet tjekkede ind omkring kl. 17.30 lokal tid tirsdag.

VM er skudt i gang!

Spillere og ledere blev straks-testet i lufthavnen og PCR-testet ved ankomsten til hotellet, og nu er det så bare om at håbe, at ingen reagerer positivt i de nærmeste timer på femte etage i Gezira Tower i et VM, hvor hele landshold forsvinder.

- Det har været en god optakt. Vi har syv-ni-13 ikke haft skader modsat sidste år, da vi jo nærmest ikke anede, om folk kunne træne eller ej, når vi sad i bussen på vej til hallen, siger Nikolaj Jacobsen efter endt test.

Hvad har I lært de sidste to dage i Hvidovre?

- Vi har set, at nogen er dygtige til bordtennis, og vi har set, at andre har talenter i musikquiz.

Vil du nævne navne?

- Mathias Gidsel har været rigtig dygtig med battet til Nikolaj Øris’ store frustration, fordi han tabte semifinalen til Gidsel. De var nok de to bedste spillere.

Den moralske finale?

- Ja, det vil jeg sige – også fordi Henrik Kronborg kom i finalen, haha. Gidsel vandt den heldigvis stort. Det var en meget kedelig finale, der var klasseforskel!

Men er det ikke farligt at slå assistenttræneren, når man er rookie og søger spilletid?

- Nej, er du sindssyg! Det gør kun hans chancer endnu større, vil jeg sige. Dobbelt så store, hæhæ.

Nikolaj Jacobsen sniger sig også gennem kontrollen og blive genforenet med sin pude. (Privatfoto)

Nu siger du, I ikke har nogen, der er halte eller skadede. Men kan du se, at Magnus Landin begynder at genvinde kræfterne?

- Narj, vi kommer nok ikke til at se en Magnus Landin i 2019-hopla. Jo, jeg håber selvfølgeligt på det rent spillemæssigt, men han hiver jo efter luften, det er klart. Det gør Simon Hald også, han er ikke vant til at spille i begge ender.

Men netop ham vil du vel bruge meget?

- Ja, dem begge to. De er begge meget vigtige, og der er ingen tvivl om, at kabalen går bedst op med Magnus på banen, og så synes jeg faktisk, at Mathias Gidsel også defensivt har vist sig positivt frem.

- Vi så mod Norge, at han giver vores kontrafase noget, når han dækker op. Han har gjort det godt, og jeg tror også, han får en stor rolle ved dette VM. Ikke kun ved bordtennisbordet…

Landstræneren er umiddelbart tilfreds med omgivelserne.

- Hotellet ser fint ud. Man kan sætte sig herned i det fri og få en kop kaffe, og der er altan på alle værelser, så vidt jeg ved, så er det jo positivt, siger landstræneren, der har medbragt egen king size hovedpude.

- Jeg døjer altid med hold i nakken, når jeg er overladt til hotelpuder. Min egen former sig lige efter mit hoved!

Anfører Niklas Landin er fortrøstningsfuld:

- Vi har trænet rigtig godt de seneste dage, og jeg synes også, vi fik rigtig meget ud af de to træningskampe mod Norge. Vi fik prøvet forskellige opstillinger, og det er altid bedre at spille kampe end blot at træne. Der er mere intensitet i kampene, og så fik vi spillet mod et af verdens bedste landshold. Det tror jeg, vi får stor gavn af her ved VM.

