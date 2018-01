Mikkel testet for første gang - men HVOR klar er han?

MURSKO SREDISCE (Ekstra Bladet): Det siger bang, når Mikkel går i gang, og skuddene sad sjaskhårdt og med vekslende præcision i netmaskerne, da stjernen tirsdag formiddag bestod den første test inden EM.

Mikkel Hansen var under fyssens kærlige behandling inden den første træning på kroatisk grund, og det belastede knæ blev vanen tro også iset hidsigt ned efter to timers strabadser tæt på den slovenske grænse.

Knæet blev efter en veloverstået træning kølet ned med en ispose. Foto: Lars Poulsen

Men Hansen deltog fuldt ud i den taktiske træning, og det lover trods alt godt. Men i morgen falder dommen for alvor: Hæver knæet igen – og kan han deltage i spil til to mål?

- Jamen altså, nu har han jo trænet, og meget mere kan jeg ikke sige lige nu. Det så fint ud, og nu må vi så se, hvordan knæet reagerer. Vi har en rigtigt god idé om, at det vil reagere godt, og det var jo det, var meningen, siger Nikolaj Jacobsen.

- Vi sparede ham i Frankrig for, at holdet kunne få noget tid uden Mikkel, fordi det kommer det også til her, og for det andet kunne vi spare ham, så han måske lige er lidt friskere. De fire træninger, vi har her i Kroatien inden første kamp på lørdag, er meget vigtige for os i forhold til at få lagt de sidste lag på spil og detaljer, siger landstræneren.

- Han skal vel være i stand til at deltage i det afsluttende spil i morgen?

- Ja, der skal både han og Lasse Svan testes.

Lasse Svan var også i godt humør efter endt og bestået test tirsdag:

- Det ser fint ud. Det gik godt, det synes jeg. Jeg ville godt have haft nogle flere skud, når jeg nu endelig kunne træne med, men sådan er det. Alt, hvad jeg har lavet, er gået godt, og nu håber jeg, at jeg skal være med til at spille på to mål i morgen, hvor jeg får de skub og ryk, der hører til. Jeg var endda ned at ligge så det var positivt, siger fløjen, der har problemer med sin ene lyske.

