Mikkel undrer sig: - Skandaløst

Mikkel Hansen jagter den eneste titel, han mangler, men er irriteret over, at Champions League-finalen spilles allerede dagen efter semifinalen

Han er europamester, verdensmester og olympisk mester, men Mikkel Hansen har i en alder af 33 år endnu aldrig vundet Champions League.

Fem gange tidligere har han været med ved det store Final Four-stævne, og både i 2010 med Barcelona og i 2017 med Paris SG nåede han finalekampen uden at vinde.

Men nu er chancen der igen, når han og Paris SG mandag aften spiller Champions League-semifinale ved Final Four-stævnet i Tyskland mod de spanske giganter fra Barcelona.

- Det er virkelig en stor drøm at vinde dette trofæ, siger Hansen til Le Figaro.

- Når du som lille leger med din far, så forestiller du dig, at du er i hallen, og der er 20.000 tilskuere, og du scorer det sidste mål, siger Hansen.

Det med 20.000 tilskuere kommer ikke til at ske på grund af corona, og det er også utraditionelt, at Final Four-stævnet spilles nu. Det plejer at foregå i starten af juni, men på grund af corona er det skubbet til nu.

Og både 1/8-finaler og kvartfinaler er annulleret, og semifinalisterne er fundet ved at tage nummer et og to fra de to grupper i grupperspillet.

Og nu spilles semifinaler i Champions League så mandag aften, mens finalen er tirsdag aften.

- Hvad der virkelig er skandaløst er at spille to kampe på to dage. Det stinker, at tvinge de fire hold til at spille så tæt, når disse øjeblikke er blandt de vigtigste i vores liv.

- Jeg undrer mig over, hvordan dem der kommer i finalen, de har tid til at forberede sig på finalen, siger Hansen til Le Parisien.

Mikkel Hansen og PSG møder Barcelona i Champions League-semifinalen mandag aften. Foto: René Schütze/Polfoto

Han er godt træt af coronavirus, men håber også, at den kan lære mennesker noget.

- Denne virus har ændret den måde, vi lever på. Vi har været nødt til at tilpasse os dagligt.

- Vi forsøger alle at være bedre over for familien, børnene... Jeg håber, at når alt dette er forbi, vil alle mennesker forstå nogle ting og gøre alt for at forbedre sig, siger Hansen.

Allerede i juni blev turneringens allstar-team kåret, dog der var plads til både Mikkel Hansen og Niklas Landin.

Landin og hans tyske klub THW Kiel møder ungarnske Veszprem uden en skadet Rasmus Lauge klokken 20.30, mens Mikkel Hansen og PSG møder Barcelona allerede klokken 18.

Hverken Henrik Toft Hansen fra PSG eller Magnus Landin fra Kiel er med i semifinalerne - begge sidder ude med corona.

