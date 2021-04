Mikkels mystiske fravær

22. marts fortalte fortalte Paris SG, at to af klubbens håndboldspillere var smittet med corona, og derfor skulle spillere og stab i isolation i en uge.

Klubben ville ikke fortælle, hvem der var smittede, men coronatilfældene betød, at ligakampene mod Chambery 23. marts og Toulouse 26. marts blev udsat.

Onsdag aften skulle PSG så i aktion igen i Champions League-1/8-finalen ude mod den slovenske storklub Celje, men Mikkel Hansen var ikke med, og klubben har på mystisk vis ikke meldt om nogen årsag.

I den lokale avis Le Parisien bliver man ikke klogere på danskerens fravær i den overraskende store 37-24-sejr.

- Selv uden den danske verdensmester Mikkel Hansen tog det blot PSG syv minutter at bringe sig på 6-2, lyder den eneste omtale af danskeren.

Lidt klogere bliver man hos Inside PSG Handball.

- Mikkel Hansen er fraværende mod Celje og er fortsat i karantæne, mens Elohim Prandi derimod er tilbage på det parisiske hold, lyder det.

Om det betyder, at det netop er Mikkel Hansen og Elohim Prandi, der har været ramt af corona, vides ikke, ligesom det ikke vides, hvorfor Mikkel Hansen stadig er i karantæne, når resten af holdet ikke er det.

Dansk milliardær køber sig ind i ny klub

Hos den store franske sportsavis L'Equipe omtaler man kun Mikkel Hansen i en bisætning.

- Selv uden Mikkel Hansen og på trods af syv dages isolation efter to corona-tilfælde (inklusiv Hansen), der blev opdaget 22. marts, behøvede PSG ikke at presse sig selv for at slå et Celje-hold med fem fraværende spillere, og som også fik en knæskade i første minut, lyder det uden, at det står helt klart, hvordan det franske ord 'dont', der betyder heraf/inklusiv skal opfattes.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Paris SG angående Mikkel Hansens fravær i Champions League-braget, men klubben er fortsat ikke vendt tilbage.

Mikkel Hansen scorede otte gange og kom på rundens hold, da Paris SG senest var i kamp i 34-25-sejren mod Ivry i den franske liga 20. marts.

To dage senere kom meldingen om de to coronatilfælde i klubben.

Også håndboldeksperten Rasmus Boysen har bemærket franske mediers meldinger om karantæne, og i kommentarfeltet spekuleres der i det mystiske fravær.

Landin vinder ny pris: - Jeg er virkelig glad

Over dødsangst: - Forsvinder nok aldrig helt

VM-helt forklarer Barcelona-exit

Sådan tjener de millioner på Mikkel

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+