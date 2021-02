Mikkels transfer-bombe: Det kunne ikke fortsætte

Ejerne fra Qatar har tabt interessen for at smide millioner i håndboldklubben, der skal barbere budgettet voldsomt

Der er mange gode grunde til, at Mikkel Hansen i sommeren 2022 skifter adresse og kaster glans over Aalborg Håndbold og den hjemlige liga.

Han er til den tid selv far til to børn, og han, konen og ungerne kommer selvsagt tættere på den øvrige del af familien, selv om der dog lurer en pæn køretur fra Aalborg til hovedstaden og Helsingør.

Han kan efter ti år i udlandet komme hjem og spille videre på forskerordningen, og som det ser ud lige nu i Aalborg og omegn, så kommer den 33-årige stjerne hjem til en klub, der satser stort og VIL stræbe mod tinderne og eksempelvis en plads i Final 4.

Der har Mikkel Hansen været stort set fast abonnent med PSG Handball de seneste år, men den Qatar-finansierede storklub fra byernes by har endnu aldrig – som kollegerne ovre i fodboldafdelingen – endnu aldrig løftet den store pokal..

Det komme pariserne nok heller ikke til i den nærmeste fremtid.

Mikkel scorer guldet både her i Kairo og hjemme i Paris. Men fra sommeren 2022 bliver budgetterne skåret voldsomt i den franske hovedstad. Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Rygterne har kørt længe, og sandheden er tilsyneladende den, at der skal skæres drastisk i håndboldafdelingens budget, der – målt med klistrede harpiks-alen – er voldsomt i forhold til de nærmeste konkurrenter i Vesteuropa.

Ifølge Ouest France hakker topledelsen en tredjedel af Paris Saint-Germains håndboldbudget fra sommeren 2022, når bl.a. Mikkel Hansen og Nikola Karabatics kontrakter løber ud.

Mikkel Hansen har en årsløn på en rund mio. euro plus bonus og indkasserer altså små otte mio. kroner årligt for sliddet, hvilket er det, man kalder pænt godt betalt i håndbold. Ikonet Nikola Karabatic tjener naturligvis en lille sjat mere.

Paris Saint-Germains håndboldbudget skal ifølge de jungletrommer, Ouest France lytter til, skæres ned fra 18 til 12. mio. euro.

- Mikkel Hansen er den første vigtige afgang fra klubben. Han har skrevet en treårig kontrakt i Aalborg, og det bekræfter rygterne om, at hovedstadsklubben alvorligt er i gang med at reducere sin livsstil, skriver avisen.

Det er fodboldklubben, der betaler gildet, og PSG bløder, afslører kilder på l'Equipe over for Ekstra Bladet.

Det skyldes, at fransk fodbold lider voldsomme tab, fordi spanske Mediapro trak sig fra tv-aftalen og undlod at betale med henvisning til covid-19-situationen.

Den franske liga skaffede ganske vist en ny tv-partner, men samlet har fodboldklubberne mistet halvdelen af de tv-indtægter, de har budgetteret med. Dertil kommer de tomme stadions. Oveni er man usikker på, hvor ejerne fra Qatar står, når VM i fodbold er afviklet i 2022.

Med et budget på 12 mio. euro vil PSG Handball stadig ligge i fransk front foran klubber som Montpellier og Nantes, men der bliver drejet på forsyningshanerne fra Qatar, og det er tilsyneladende slut med at hente dyre udlændinge til en trup, hvor man frem over vil satse hårdt på unge og yngre franske spillere.

Dem er der rigeligt af i et land, der bliver ved med at spytte talentfulde spillere ud på stribe.

Andre spillere med kontraktudløb i 2022 er venstrehånds-flækkeren Nedim Remili, 25, der måske skal æde en lønnedgang, hvis han foretrækker at blive. De to keepere Vincent Gérard og Yann Genty løber også ud i 2022. Det samme gør Henrik Toft Hansen.

Det er derfor, norske Torbjørn Bergerud lige skal spille en enkelt sæson i GOG, når han til sommer stopper i Flensburg, hvor Kevin Møller kommer til. Bergerud skal nemlig fra 2022 vogte buret i PSG Handball, der ikke har råd til at hente ham allerede nu.

Når Ouest France skriver, at Mikkel Hansen er det første store navn, der forlader klubben, er det ifølge Ekstra Bladets oplysninger heller ikke sandt.

Der var nemlig også økonomi involveret, da den norske supermand Sander Sagosen allerede i 2019 annoncerede, at han fra 2020 skiftede til THW Kiel.

Landstræner frygter ikke niveaufald hos hjemvendt Hansen

Mikkel jubler over skifte: - Store ambitioner

Mikkel Hansen vender hjem til dansk håndbold