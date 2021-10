Mikkels vidunder-missil hyldes

Bænken væltede i ren eufori, spillerne tromlede hen over banen, mens deres munde stod på vid gab i ren sejrsjubel.

De væltede ham omkuld, som var han en æske tændstikker, og lagde sig oven på ham.

Efterfølgende skulle han selv sige, at det da var dejligt at vinde, men at uafgjort også havde været et fint resultat.

Søndag aften var en af de dage, hvor Mikkel Hansen igen understregede, hvorfor han af nogle betragtes som én af historiens bedste håndboldspillere.

Årsagen kommer her:

33-33 mellem Montpellier og Paris Saint-Germain i det absolut ypperste i fransk håndbold. Der resterede få sekunder, og gæsterne fra Paris havde bolden. Forestil dig spændingen, nerven og nervøsiteten. Forinden var gået en absolut topkamp på højeste niveau, hvor det hele bølgede frem og tilbage igen og igen.

Med tanke på ovenstående - at uafgjort egentlig ville være fint for PSG - var det en formidabel position at være i for Hansen og co.

Ingen chance for Marin Sego

Sekunderne frem mod 60:00 tikkede i en hidsig fart, og øjnene var lige så meget på uret som på bolden. Havde man aktier i enten det ene eller det andet hold, sad man sandsynligvis helt ude på kanten af stolen - hvis man altså kunne holde sig i ro.

Netop som der stod 59:59 på uret, havde Hansen fået fingre i bolden og kylede den afsted mod mål. Som han har gjort det så mange gange før. Og resultatet var også, som det har været så mange gange før.

Mål.

Bolden tordnede ind i det fjerneste hjørne - uden skyggen af chance for hjemmeholdets målmand, Marin Sego.

Og så var det, bænken væltede ude på sidelinjen.

Han har tidligere brændt banen af. Faktisk mange gange. Men søndag blev det ved fem mål på seks forsøg - heraf to på straffekast. Nok til en delt topscorerværdighed dog.

- Det var en kompliceret kamp, vi spillede mod et godt hold, og vi mødte et stort og hektisk publikum. Især de sidste 15-20 minutter var vanskelige, sagde matchvinderen til BeIN Sports.

- Vi formåede at holde på bolden til sidste sekund, og vi lykkedes med at score. Selvfølgelig er det dejligt at vinde, men havde vi måtte nøjes med ét point, havde det også været rigtig godt, sagde danskeren.

Sejren er Paris Saint-Germains syvende i syv ligakampe.

Næste opgave er Champions League-kampen mod Kielce onsdag.

