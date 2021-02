Millioner på spil: Dansk triumf i stuerne

Der var glade tømmermænd at spore, da de danske VM-helte vågnede oven på guldet i Kairo.

Knap så sjovt var det for Danske Spil at gøre status på slutrunden, der endte med et et stort underskud.

I en pressemeddelelse fortæller udbyderen, at man kommer ud af turneringen med et tab på 750.000 kroner.

Værst for Danske Spil blev Danmarks møde med Kroatien i mellemrunden. Her var Nikolaj Jacobsens tropper allerede sikre på videre avancement, hvorfor favoritværdigheden havde skubbet sig over til Balkan-nationen.

Det viste sig at være en fejlvurdering. Den danske magtdemonstration gav spillerne hos Danske Spil en gevinst på 1,3 millioner kroner.

- Det var ret imponerende af landsholdet, som uden Mikkel Hansen og Mathias Gidsel smadrede kroaterne, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddssætter hos Danske Spil,

- Men det var lige så stærkt set af Oddset-kunderne, for det var en af de første store styrkeprøver i slutrunden, og så var det som sagt uden flere af de største profiler. Der var kunderne simpelthen skarpere end os, siger Emmike Rasmussen.

Hos Danske Spil lever man dog med underskuddet og glæder sig i stedet over, at VM-interessen har været enorm.

Finalen mod Sverige indtager tredjepladsen over de mest populære begivenheder at spille på i løbet af de seneste 12 måneder.

Kun Champions League-finalen i fodbold samt kvartfinalen i samme turnering mellem FC Barcelona og Bayern München fik større omsætning.

