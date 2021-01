Millioner ser med: Danmark ramt af VM-feber

Det kan godt være, at Bahrain og Den Demokratiske Republik ikke just er håndboldstormagter. Og de danske VM-favoritter havde da heller ikke de store problemer med at besejre dem med henholdsvis 14 og 20 mål - 34-20 og 39-19.

Men de danske tv-seere var ikke i tvivl: Mikkel Hansen og co. er et hit.

I hvert fald hvis man kigger på de seneste tv-tal fra Gallup.

Her er de tre øverstplacerede programmer fra de to kampe.

Således trak kampen mod DR Congo 1.405.000 seere i gennemsnit, da den søndag blev vist på TV2.

Dermed slog den kampen mod Bahrain med godt 100.000, da den på DR1 fredag blev vist for 1.293.000 seere i gennemsnit.

Klare tal, og der er såmænd fuldt hus på præmieskamlen, da det tredjemest sete tv-program i uge 2 er nedtakten fra Bahrain-kampen på DR1. Også her er vi over millionen med 1.038.000 seere.

Det magiske tal bliver ellers kun nået af 'Livet er fedt - 20 år efter', der mandag på TV2 har 1.003.000 seere, og så kan det konstateres, at DR1 vandt slaget om fredagen i direkte duel med 'X Factor', der måtte nøjes med 930.000.

Tager man et kig ned over listen, er der en klar håndbold-dominans. Således er i alt seks udsendelser omkring de to kampe at finde i top-12.

Derfor er der ingen grund til at tro, at det bliver dårligere tirsdag, når Danmark spiller gruppefinale i den indledende runde mod Argentina (DR1 kl. 20.30) - for slet ikke at tale om hovedrunden, som danskerne allerede er kvalificeret til.

Eksperten overrasker: Går på rov hos miniputterne

Efter Ståle-fyring: Han ligner den store taber

Fyret!

Barcelona og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+)