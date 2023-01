Mistanke om matchfixing: Nu reagerer Danmark

Dansk Håndbold Forbunds sportschef er overrasket over rapport, der mistænker flere dommerpar for matchfixing

Et chok ramte søndag håndbold-VM.

TV 2 er i besiddelse af en rapport, der mistænker otte topdommerpar for matchfixing.

To af parrene har dømt ved det igangværende VM.

Historien har søndag også fyldt hos guldfavoritten Danmark.

- Ja, selvfølgelig. Det er noget, der overrasker mig. Vi forstår til fulde EHF, der har sendt denne her videre til politiet. Det er ikke håndboldverdenen, der kan gøre noget i forhold til sådan nogle anklager, siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, til Ekstra Bladet.

- Man kan kalde det forholdsvis alvorlige anklager, uanset om de er sande eller falske. Det skal man huske. Der er nogle, der er anklaget for alvorlige ting. Det skal jo behandles på en seriøs måde.

Flere dommerpar mistænkes for matchfixing. Foto: Tomasz Markowski/Ritzau Scanpix

Har fuld tillid

Morten Henriksen fortæller, at han ikke har hørt om rapporten før i dag, søndag.

- Hvordan synes du, at IHF bør agere? De har to af de her dommerpar med til VM. Bør de tages ud indtil videre eller fortsætte?

- Dem, der har styr på, hvem der dømmer hvilke kampe, de har en helt anden indsigt, end vi har i Dansk Håndbold Forbund. Vi har fuld tillid til, at de forvalter den viden, de har, til håndboldens bedste.

- Vi har haft nogle af de her dommerpar også i perioden efter (rapporten, red.) og har haft rigtig gode kampe med dem. Vi har ikke oplevet noget, der bekymrer os i denne her kontekst.

- Hvordan vil I have det med, hvis et af dommerparrene skal dømme nogle af Danmarks kampe ved VM?

- Hvis de bliver påsat vores kampe, så er jeg helt sikker på, at det er den rigtige beslutning, og så går vi ind til den kamp ligesom, at vi ville gøre, før vi fik denne her viden. Vi er overbevist om, at de forvalter deres fløjte på bedste vis, siger Morten Henriksen.

Danmark møder søndag aften Bahrain. Foto: Tariq Mikkel Khan

26 kampe under lup

Rapporten er udarbejdet i 2018 af Sportradar, der er et analysefirma, som blandt andet bruges til at opdage matchfixing.

26 håndboldkampe mellem september 2016 og november 2017 viser, ifølge Sportradar, tegn på matchfixing, skriver TV 2.

De to dommerpar, der er en del af rapporten og dømmer ved VM, er kroatiske Matija Gubica og Boris Milosevic samt makedonske Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski.

TV 2 har været i kontakt med IHF.

'IHF er blevet informeret om situationen, og vi er i tæt dialog med det europæiske håndboldforbund. IHF har fuld tiltro til vores dommere, og vi holder nøje øje med deres præstationer,' skriver IHF i en mail til tv-stationen.