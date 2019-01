Misundelse i tv-studiet: Nu får han selv chancen med landsholdet

Da Nikolaj Jacobsen i sin tid blev tilbudt jobbet som landstræner, betød det meget for ham, at han vidste, at Danmark skulle være vært for VM i år.

– Der havde ikke være nogen slutrunde i Danmark i min egen tid som aktiv. Dels fordi vores resultater ikke var så gode, dels fordi vi ikke dengang havde de store haller, fortæller han.

– Og så kan jeg huske EM på hjemmebane i 2014, hvor jeg kommenterede for TV2. Der stod jeg og ærgrede mig over, at jeg ikke selv havde fået lov til at opleve det.

– Nu sker det som træner, og det glæder jeg mig ekstremt meget til, siger Nikolaj Jacobsen, som de seneste dage har fået finpudset formen hos sine spillere.

– Vi kan ikke blive mere klar, end vi er nu. Vi står godt, og så må vi se, om jeg synes det samme, når vi har spillet fire-fem kampe.

Nikolaj Jacobsen er blot den anden landstræner, der står i spidsen for landsholdet ved et VM på hjemmebane. Og selv om det er 41 år siden, at den dengang blot 29-årige Leif Mikkelsen havde rollen, er det ikke sådan, at de to ikke kender hinanden.

Det gør de i den grad, og de har stor respekt for hinanden. Tilbage i 2000 overtog Leif Mikkelsen i en periode landsholdet igen, og dengang hed venstrefløjen Nikolaj Jacobsen.

– Hvad venter der nu Nikolaj Jacobsens landshold på hjemmebane?

– Først og fremmest en stor oplevelse. Danmark har i Nikolaj Jacobsen en fantastisk dygtig træner med en kæmpe international erfaring både som spiller og træner. Blandt andet derfor står landsholdet vældig stærkt, siger Leif Mikkelsen.

Artiklen fortsætter uder billedet...

Leif Mikkelsen var landstræner for det danske herrelandshold i håndbold i perioden 1977-1987. Han førte holdet til en fjerdeplads ved VM i 1978, i 1982 og ved OL i 1984. Havde også holdet ved EM i 2000. Foto: Morten Langkilde

– Spillerne vil opleve, at man får et ekstra skud af den adrenalin, man skal have i kroppen med så mange tilskuere bag sig, fortsætter han.

– I kritiske situationer, hvor der stadig er spænding, bliver man bekræftet i, at man stadig har en chance. Og de arenaer, man spiller i nu, er noget større, end dengang vi spillede. Det giver ekstra støtte og ekstra styrke, siger Leif Mikkelsen.

Nikolaj Jacobsen har kun rosende ord at sige om sin tidligere træner.

– Jeg var så heldig at have Leif Mikkelsen som landstræner et enkelt år. Han er et fantastisk menneske. Utrolig intelligent, fastslår han.

– På mange områder var det spændende at have en træner, der havde en anden tilgang til tingene, end jeg selv har. Jeg kan roligt sige, han havde en noget mere akademisk tilgang til håndbold.

Se også: Mikkel er tilbage - og han er bedre end sidste år!

Se også: Dansk VM-stjerne slap med skrækken

Se også: Dansk landstræner aflyser: - Det giver ingen mening

Se også: Han er Danmarks vildmand: Har ikke travlt med at blive voksen