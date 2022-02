Mobilen gik pludselig amok

VM var kun lige begyndt for det danske landshold, da Mia Rej gik i gulvet med et stort skrig.

På uheldig vis kom hun til skade med knæet efter et sammenstød med landsholdskollega Mette Tranborg. Rej havde pådraget sig en ledbåndsskade, og slutrunden i december var forbi for hende

Da landsholdskollegerne havde vundet bronzekampen mod Spanien, og der skulle tages et fællesbillede, havde de Mia Rej i tankerne og tog hendes trøje frem.

Holdkammeraterne havde Rejs trøje med på halgulvet. Foto: Lars Poulsen

- Det var lidt specielt, fordi jeg ikke havde set kampene, og lige pludselig gik min telefon amok med billeder og beskeder, men da jeg så det, blev jeg utrolig glad og rørt over, at de tænkte på mig, siger Mia Rej til TV3 Sport.

- Jeg ved jo godt, at de siger, at de tænker på mig, men det kan man også bare sige for at sige det, men det beviser virkelig, at jeg har været med på rejsen, og jeg er utrolig stolt af den præstation, de har lavet.

Se hele interviewet i klippet øverst.

Hun fortæller desuden, at det går fremad med skaden, og hun håber at kunne spille inden for de næste to måneder.