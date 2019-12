Mødtes før gyser: Talte sammen i timevis

Landsholdet holdt stormøde inden kampen mod Brasilien, som blev besejret 24-18. Klavs Bruun Jørgensen påpeger, at tropperne vil vise, at det er en anderledes udgave af Danmark sammenlignet med EM sidste år

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Denne gang smagte øllen noget bedre. Klavs Bruun nød selvfølgelig sin sejrsbajer. På blot 24 timer havde han fået banket moralen op hos sit hold og genskabt troen på, at Danmark har en rolle at spille ved dette VM.

Men sejren på 24-18 over Brasilien er blot første skridt mod det, der, efter nederlaget til Tyskland, virkede nærmest umuligt: En adgangsbillet til hovedrunden ved slutrunden.

Men skal billetten indløses, kræver det en sejr over Frankrig fredag. Uafgjort eller et dansk nederlag vil betyde, at Danmark dumper ned til at spille President Cup om de sekundære placeringer.

En af forklaringerne på at Danmark rejste sig efter skuffelsen mod Tyskland skal findes i det mentale. Hele truppen brugte mange timer i løbet af onsdagen på at tale hinanden op og på at stille krav til hinanden.

Klavs Bruun siger, at der ikke var tale om, at luften skulle renses.

- Det var vigtigt at sige, at fordi vi havde tabt en kamp, så var det ikke synd for os selv. Men det var vigtigt, at vi ikke også gik ud og tabte den næste. Vi ville vise, at der er forskel på det hold, der stiller op her, og det der stillede op sidste år ved EM i Frankrig. Der er sket noget mentalt.

- Der blev ikke talt hårdt på vores møder. Der blev talt ærligt. I dag lavede vi så mange rigtige ting. Vi skulle tage tempoet ud af kontraerne for at værne om bolden, og det lykkedes, hvilket jeg er rigtig tilfreds med.

- Og så skal vi lære ikke at gå i panik, hvis vi kommer bagud. Nu skal vi møde Frankrig, og der kan vi godt risikere at komme bagud, men vi behøver ikke stresse. Vi skal nok skabe chancer, også selv om vi skal møde et af de bedste forsvar i verden. Jeg er ikke så bekymret for, at vi ikke kommer til muligheder.

- Hvordan ser du på den kamp, som er en lille finale?

- Jeg havde håbet på, at det var en kamp om flere point. Det bliver det så ikke. Nu bliver det en finale om at komme videre. Det er også fint. Presset er det samme. Frankrig er et godt hold, og nu har de fået blod på tanden efter deres sejr over Tyskland, siger Klavs Bruun.

Sandra Toft ser også frem til kampen mod Frankrig. Hun minder os om, at bortset fra ved EM sidste år, så har Danmark spillet gode kampe mod franskmændene. Senest de to hold mødtes var ved Golden Leaguestævnet i foråret, og her vandt Danmark. Og Sandra Toft har et bud på, hvordan det kan gøres igen.

- Det bliver en krig. Det bliver svært, men vi tror på det. Vores forsvar skal stå lige så godt mod Frankrig, som det gjorde mod Brasilien, for ellers bliver det rigtig svært.

