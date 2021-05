Møllgaard efter pragtkamp: Nu er vi favoritter

Intet er afgjort i kampen om Final 4-billetter trods Aalborgs 26-21-sejr over det tyske tophold Flensburg-Handewitt i den første Champions League-kvartfinale mellem de to hold torsdag aften.

Det danske mesterhold skal levere en ny stor præstation i returkampen syd for grænsen i næste uge. Men udgangspunktet er så godt, at Aalborgs Henrik Møllgaard gerne påtager sig favoritværdigheden til den samlede sejr.

- Hvor jeg havde Flensburg-Handewitt som favorit på forhånd, er fordelen gledet over til os nu.

- Jeg er enig i, at det ikke er nemt at skulle forsvare en føring på fem mål, men holdene er så jævnbyrdige, at fem mål er meget at komme til Flensborg med, siger Henrik Møllgaard.

Den mangeårige landsholdskæmpe er stolt af sit holds bedrift mod en af håndboldens giganter. Men samtidig lægger han ikke skjul på, at der bliver drømt endnu sødere drømme i den nordjyske klub.

Giver projektet troværdighed

Aalborgs spillertrup står foran en kraftig oprustning i de kommende år. Sejren torsdag aften skal være et skridt på vejen mod en mere fast plads i den europæiske top.

- Det her giver projektet en del troværdighed. Men vi er også nødt til at have den slags oplevelser sammen og som klub. Vi har spillere, der har prøvet store ting, men det har været på andre hold.

- Dette er klubbens første Champions League-kvartfinale. For at vi kan lykkes de kommende år, er vi nødt til at stå i de her situationer mange gange, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg kan tåle et nederlag på fire mål i returkampen i Flensborg på onsdag. Faktisk er et femmålstab også brugbart, hvis aalborgenserne scorer mindst 22 mål.

Den samlede vinder avancerer til Final 4-stævnet i Köln, der spilles 12.-13. juni.