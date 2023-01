Møllgaard tænder på det

Mere vil have mere: Han har prøvet at spille VM-finaler før. Han har også prøvet at vinde dem. Nu tænder Møllgaard på at skulle spille endnu en

Det er egentlig ret vildt at tænke på.

Den garvede gut Henrik Møllgaard står i sin fjerde VM-finale. Den tredje i træk.

I 2013, 2019 og 2021 spillede forsvarskæmpen det, der kan anses som verdens største håndboldkamp.

- Det er sjovt, og det er også derfor, at jeg bliver ved. Jeg tænder på de næste ting, jeg skal. Jeg ligger ikke i lage over, at nu har jeg oplevet noget, siger 38-årige Møllgaard.

Den danske stjerne ved, hvordan man vinder en VM-finale. Foto: Lars Poulsen

Og sådan er det generelt på det danske landshold. Altid fokus rettet mod næste succes. Næste mål. Næste guldmedalje.

- Det gør det her hold heller ikke. Vi bruger alle succeserne til at jagte det næste store. Jeg er meget, meget stolt over, at vi er i tredje VM-finale i træk. Det er meget svært, fordi verdenstoppen er så stærk.

Møllgaard storspillede mod spanierne og var i høj grad med til at sende Danmark i endnu en VM-finale. Foto: Lars Poulsen

Enormt potentiale

Med unge spillere, der allerede stråler på den internationale scene, kan det være svært at gøre sig klog på, hvornår Danmark en dag kan ende et stykke fra medaljer.

Under VM har især de to raketter på 23 og 22, Mathias Gidsel og Simon Pytlick, bombet mål ind.

- Potentialet og spillermaterialet er enormt. Vi kan også hurtigt begynde at snakke om dem, der IKKE er her. De næste ti kunne også have bidraget. Vi er enormt ærgerrige. Der er et godt miks.

- Der er en god forståelse for, at vi har brug for forskellige mand i forskellige roller, lyder det fra Møllgaard.

En af dem, der spiller på et højt niveau og er udeladt af truppen, er Casper U. Mortensen. Han var - ikke overraskende - skuffet over at blive valgt fra tilbage i december - læs mere her.

Søndag aften venter det store brag mod Frankrig. Kampstart er klokken 21.

