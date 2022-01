Montenegro overrasker med sejr over Kroatien ved EM

Kroatiens håndboldlandshold er efterhånden en smule presset ved EM.

De forsvarende sølvvindere fra 2020 havde ikke nogen point med sig til mellemrunden, og efter torsdagens møde med Montenegro står der stadig et stort, rundt nul på kontoen.

Her blev det nemlig til et lidt overraskende nederlag. Montenegro vandt 32-26 efter især at have spillet godt i første halvleg.

Efter de første 30 minutter kunne Montenegro således gå i omklædningsrummet foran 15-9, og Kroatien var aldrig tæt på at lave et comeback. Minus fire var det tætteste, Kroatien kom på Montenegro.

Kroatien er i mellemrunden i samme gruppe som Danmark, og det er netop Mikkel Hansen og co., der venter for kroaterne i deres næste kamp lørdag.

Inden da skal Danmark i aktion torsdag aften i sin første kamp i mellemrunden, hvor Island er modstanderen. Det danske mandskab tog de maksimale to point med sig over i mellemrunden.

Torsdag eftermiddag kom Sverige i den anden gruppe i mellemrunden godt fra land med en sejr på 29-23 over Rusland.