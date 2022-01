Montenegro sikrer dansk gruppematchbold mod Slovenien

De danske EM-favoritter kan med en sejr senere lørdag sikre avancement fra gruppen allerede før den tredje og sidste gruppekamp mandag. Det vil endda være som gruppevinder og de maksimale to point med over i mellemrunden.

Det er scenariet, fordi Montenegro, som Danmark slog i første kamp, lørdag besejrede Nordmakedonien med 28-24.

Med en dansk sejr over Slovenien vil Danmark være på de maksimale fire point inden den sidste gruppekamp. Montenegro og Slovenien vil have hver to point, mens Nordmakedonien er uden point.

Da Danmark i tilfælde af sejr lørdag vil være bedre end både Slovenien og Montenegro indbyrdes, vil det danske avancement som gruppeetter altså være sikret inden kampen mod Nordmakedonien, som er ude.

Montenegro var bedst i starten af kampen mod Nordmakedonien og tog teten.

Langsomt kom nordmakedonerne dog med. De hægtede sig på modstanderne og kunne kort inde i anden halvleg udligne.

Nordmakedonerne kunne dog ikke holde dampen oppe hele vejen, selv om de holdt sig i haserne på Montenegro.

Midtvejs i anden halvleg gik montenegrinerne i front med tre mål. Det formåede Nordmakedonien aldrig at få indhentet.

Godt fem minutter før tid kom Montenegro foran med fire mål, hvilket reelt lukkede kampen.