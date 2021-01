Morten Olsen: Ham her kommer efter Gidsel

Morten Olsen er passende bekymret. Alle, der har testet positive på hotellet, har formentlig gjort det, fordi de HAR været ramt af corona. Som i tilfældet Emil Jakobsen. Men playmakeren var også ramt, da det meste af GOG-truppen blev lagt ned før jul.

- Ja, jeg er fand’me også nervøs for det mand, siger han og fortæller, at bortset fra det, så er han helt på toppen.

Jeg vil bede dig sætte et par ord på Mathias Gidsel.

- Alle vil snakke om Gidsel, haha. Jeg render rundt hele dagen og taler om ham, siger Morten Olsen og giver sig så i kast med opgaven.

- Det er lidt svært at beskrive, men han er uimponeret og lidt ligeglad med tingene, så han er jo ikke nervøs for at spille disse kampe. Han gør det, han er god til, og det er jo, at han er sindssygt god til at bevæge sig og forstår spillet uden bold.

- Hans andenbølge kontra er virkelig god, der er han aggressiv, så kan han sætte sin egen mand og får mange mål på ydersiden, siger Morten Olsen.

Morten Olsen til højre og Anders Zachariassen til venstre er de to gamle i GOG, hvor landstræneren også har sin gang. Morten Olsen er imponeret af de unge løver på Sydfyn. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau sdcnpix

Forstår du, hvordan man kan skifte retning, som han gør?

- Jeg ved ikke, hvordan han gør det, men han fandme god til at komme ned i lavt leje og virkelig skifte retning i høj fart. Han er svær at spille overfor, og forsvarsspillerne kommer hurtigt til at halse lidt efter. Det har vi været gode til at udnytte.

Nu har han heller ikke mødt de stærkeste forsvar…

- De første par kampe var det pænt nemt for ham, men mod Argentina lykkedes det også for ham.

Får han problemer, når I møder Qatars fysik?

- Det får vi se, men umiddelbart tror jeg også, de bliver overraskede over den hastighed, han spiller med. Med GOG spillede vi mod Tatabánya, der stort set er identisk med det ungarske landshold, og de havde svært ved at styre ham. Han har bevist sig mod større og bedre forsvarsspillere.

Simon Pytlick i aktion for GOG mod Skjern lige før jul. Den unge fynbos udfordring er, at der er langt skarpere konkurrence på posten som venstre back - men han har til gengæld også talent som spilstyrer. Foto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nikolaj Jacobsen har peget på din betydning i klubben!

- Hvis man skal tage det overordnet i GOG, så er der en masse unge spillere, og det, Anders Zachariassen og jeg bidrager med, er nok noget ro – at vi ikke kører tingene alt for hurtigt hele tiden. Jeg synes, spillere som Gidsel og Simon Pytlick har fået et bedre overblik, siger Morten Olsen.

Han tør godt vove en spådom!

- Jeg har lige fra start været imponeret over de unge spillere i GOG og måden, de udvikler sig på. Simon og Gidsel har spillet helt formidabelt, og nu er Gidsel med her, men jeg er sikker på, Simon Pytlick er den næste, der kommer med, selv om konkurrencen er hård. Han har de samme kvaliteter som Gidsel – han bliver fremtidens spiller.

