Morten Olsen stopper på det danske landshold

Håndboldspilleren Morten Olsen stopper på det danske herrelandshold i håndbold.

Det skriver han på Instagram.

- Det startede med OL-guld og sluttede med OL-sølv fem år senere, skriver han.

- Min rejse slutter her. Alt det bedste til håndboldherrerne fremover, afslutter han sit opslag.

Morten Olsen har spillet i alt 118 kampe for landsholdet over en 15 år lang periode. I løbet af disse blev det til i alt 217 mål.

Senest var han, som hans opslag også indikerer, med til at vinde OL-sølv i Tokyo, efter at herrelandsholdet måtte se sig slået af Frankrig i finalen.

Han var til gengæld også med til at sikre OL-guld i Rio i 2016 samt to gange VM-guld i både 2019 og 2021.

Den 36-årige dansker spiller på klubplan for GOG sammen med blandt andre OL's mest værdifulde spiller, Mathias Gidsel.

Her har Morten Olsen spillet siden 2020, og han har kontrakt til 2023.

Tidligere har han tørnet ud for tyske TSV Hannover-Burgdorf og Viborg HK herhjemme.

Olsen sender i opslaget på det sociale medie også en hilsen til hans nu forhenværende landsholdsholdkammerater samt de fans, der har fulgt ham og landsholdet.

- Tusind tak til alle, der har støttet mig og håndboldherrerne de sidste mange år. Jeg er glad og stolt over at have været en del af det her hold, lyder det.

Danskeren gjorde sig også gældende på de danske u-landshold. I løbet af 41 kampe blev det her til hele 243 mål svarende til knap seks per kamp.