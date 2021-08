Morten Stig Christensen bliver som ventet DHF-formand

Helt som ventet blev Morten Stig Christensen mandag aften udnævnt som ny formand for Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Det skete på DHF's repræsentantskabsmøde. DHF meddeler på sin hjemmeside, at han er valgt for en etårig periode.

- Jeg træder ind på det politiske hold og i bestyrelsen med en ambition om at samle håndboldens mange interessenter i et fælles arbejde om at sikre håndboldsportens placering i dansk og international idræt, siger han til forbundets hjemmeside.

Christensen er valgt for et og ikke tre år, da beslutningen er truffet midt i en formandsperiode.

Den nu tidligere generalsekretær i forbundet afløser Per Bertelsen, der blev bedt om at trække sig fra posten tidligere på måneden.

Bertelsen fortalte tidligere mandag, at han føler sig dårligt behandlet.

- Jeg er dybt skuffet, må jeg indrømme. Jeg har fået mange knive i ryggen i det her af nogle folk, som jeg ikke troede, jeg skulle få det af, sagde han til TV2 Sport.

Af samme årsag ville han ikke møde op til repræsentantskabsmødet og komme med sin beretning.

Han ville ikke udtale sig yderligere eller oplyse, hvem han mener, der har 'stukket knive i ryggen' på ham.

DHF oplyste 11. august, at et flertal bestående af delegerede fra Jydsk Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen ønskede en ny struktur.

De vil med egne ord gerne skabe et mere moderne forbund. Morten Stig Christensen takkede ja til udfordringen.

- Det er med en god portion ydmyghed, jeg modtager valget som ny formand i Dansk Håndbold Forbund. Det havde jeg ikke lige set komme, før de tre distrikter, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen pludselig kaldte mig til et møde om deres fremtidsvision.

- Det blev efter grundige overvejelser endnu et valg i mit liv taget med hjertet mere end med hjernen, siger han mandag aften.

62-årige Morten Stig Christensen har været generalsekretær siden 2007. Han har en fortid som håndboldspiller og tv-vært.