Morten Stig langer ud: 'Pinligt at være dansker i dag!'

Knap har et stort flertal i folketinget præsenteret genåbningsplanerne for Danmark, inden kritikken bliver kastet lige tilbage i hovederne på politikerne.

En af de absolut skarpeste kritikere er Morten Stig Christensen, der som generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund har meget svært ved at se det positive i planen - som også direktøren i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, har det.

For ingen af hans voksne udøver på breddesiden må genoptage deres hobby, ligesom tilskuere ikke bliver tilladt til elitehåndbolden, der er i gang med slutspillet om det danske mesterskab.

En skærende kontrast til genåbningen af nattelivet, mener Morten Stig Christensen i en kommentar på forbundets hjemmeside.

- Det er pinligt at være dansker i dag. For i dag står det skrevet i sten, at de danske politikere vægter fest og alkohol højere end fysisk aktivitet og sociale fællesskaber omkring idrætten.

- Det mest uforståelige i den nye aftale er nok – set med vores øjne – at det er muligt for danskerne at gå i byen fredag og lørdag aften og drikke på en bar, hvor kropsvæsker og aerosoler med stor sandsynlighed bliver delt flittigt, men det er ikke muligt for danskerne over 18 og under 70 at mødes og spille håndbold som normalt i den lokale forening.

- Er det virkeligt vigtigere for politikerne, at danskerne kan opretholde den drukkultur, vi er kendt for i udlandet – og desværre ikke kun på grund af fremragende Oscar-film – frem for at vi kan rette op på den deroute danskernes fysiske og mentale helbred har været på under corona-pandemien og nedlukningerne? spørger han.

Han påpeger, at han ikke er misundelig på andre dele af kulturen, er der blevet tilgodeset. Han kan blot ikke finde logikken i, at smitten skulle opføre sig anderledes i en håndboldhal.

- Det er vigtigt, at vi får gang i det danske kulturliv – ingen tvivl om det. Og heldigvis kan vores kolleger i branchen nu se frem til at få op til 2.000 gæster ind ad gangen. Det under vi dem virkelig.

- Men hvor er logikken i, at der kan være 2.000 mennesker til en koncert, men at der ikke kan lukkes 2.000 gæster ind til en håndboldkamp? Det er komplet uforståeligt, at netop den slags kulturelle begivenheder er blevet dømt ude i denne omgang.

- Jeg må indrømme, at jeg er dybt forundret. Og dybt beskæmmet. Over at prioriteringerne i det her land er så usandsynligt ringe, at man sætter vores frihed til at drikke alkohol højere end muligheden for at pleje vores fysik og helbred, skriver Morten Stig Christensen.

På herresiden er Håndboldligaen i fuld gang med både det afsluttende gruppespil for de bedst placerede og i kampen for at undgå nedrykniong. På kvindesiden starter de sidste kampe om nedrykning 9. maj, mens semifinalerne i medaljespillet bliver skudt i gang 11. maj

