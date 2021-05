Morten Stig raser igen: 'Vi er blevet kørt over for anden gang'

Danmark er ved at genåbne i stor stil og danskere kan nu hele landet rundt tage på bar, i biografen eller en tur i fitness centeret.

Men man kan ikke tage ind og se en håndboldkamp, og det står nu også klart at medlemmerne i håndboldklubberne landet over, ikke kan få lov til at mødes til træning, på grund af kvalificeringen som kontaktsport.

Det er man hos dansk håndbold uforstående overfor, og for anden gang i denne uge, har generalsekretæren i DHF, Morten Stig Christensen, givet udtryk for sin skuffelse i en kommentar.

Tidligere på ugen stod det klart, at der ikke denne genåbning vil være mulighed for tilskuere til håndboldkampe.

Det stod også klart at det ikke ville være muligt at mødes til indendørs kontaktsport.

Hos DHF havde man dog et håb om, at man i håndboldklubberne kun få lov til at mødes til træninger uden kontakt. Det håb er nu også blevet manet i jorden.

'Nu står vi så her. Eller ligger ned. På dagen, hvor vores foreninger har gjort klar til at komme tilbage i hallen og træne. Vi er blevet kørt over for anden gang på en uge, og det er efterhånden svært af få luft og rejse sig efter endnu en mavepuster,' skriver Morten Stig Christensen i kommentaren.

Dalende medlemstal

Da Ekstra Bladet taler med Morten Stig Christensen, gør han klart, at han er meget uforstående overfor, at de voksne ikke kan få lov til at mødes til træninger, da han bestemt mener, det er muligt at træne håndbold uden kontakt.

- Hvis man sætter det op lidt karikeret, så må badmintonklubben gerne mødes og lave håndboldfitness og styrketræning, men det må vi ikke, siger han, og det er det, der gør ondt. Hos DHF havde man glædet sig til at få medlemmerne af klubberne tilbage, siger han.

Hos DHF er man nervøs over nedlukningen, der ser ud til at fortsætte i mindst to uger endnu, vil få konsekvenser for medlemstallene, som har været dalende under corona.

- Den store prøve kommer efter sommerferien, når vi ser, hvor mange der vælger at betale kontingent. Vi er også spændte på, hvor mange frivillige, der vælger at komme tilbage.

Tør ikke håbe

Der er yderligere genåbning 21 maj, men Morten Stig Christensen tør ikke at håbe på for meget.

- Vores forventninger til den store genåbning 6. maj var meget høje, og så bliver man også meget skuffet, så jeg tør ikke at håbe på noget til 21. maj, fortæller han.

I den seneste kommentar er Morten Stig Christensen igen meget uforstående overfor, at barer kan få lov til at holde åbent, men den indendørs idræt ikke kan.

Når man går på bar, sker det under de gældende restriktioner om blandt andet afstand. Kan du forstå, man måske har tænkt, at det er sværere at overholde, når det gælder kontaktsport?

- Det har jeg faktisk meget svært ved at forstå, for vi kan sagtens mødes og lave ting som håndboldfitness og høvdingebold, hvor vi ikke har kontakt og holder afstand. Det er et meget klart signal om, hvilke værdier man har valgt at vægte højt, siger Morten Stig Christensen.

Det er anden gang i denne uge Morten Stig Christensen langer ud efter genåbningsplanen. Læs hvad han skrev tidligere på ugen her:

Morten Stig langer ud: 'Pinligt at være dansker i dag!'