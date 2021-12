'Mulle' får lang kontrakt

Kristina Kristiansen har været med til at gøre Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) til en fast del af toppen af dansk kvindehåndbold, og nu forlænger parterne samarbejdet.

På Facebook skriver NFH, at playmakerens kontrakt er blevet forlænget, så den nu løber frem til sommeren 2025. Tidligere stod den til at udløbe til sommer.

- Det er utroligt vigtigt. Hun har været en kæmpe profil både på og uden for banen. Hun er vores anfører. Alle elsker hende her på Lolland-Falster. Det er helt vildt, så meget hun betyder for os, siger pressechef og bestyrelsesmedlem i NFH Søren Jakobsen.

Kristina Kristiansen, der går under kælenavnet 'Mulle', har spillet for NFH siden 2015. I sin blot anden sæson i klubben var hun med til at føre NFH til et dansk mesterskab. Året efter vandt NFH pokalturneringen.

- Hun er en nøglespiller for os. Vi lå til nedrykning, da hun kom hertil. Siden har vi jo ligget i toppen. Hun har betydet rigtig meget for os, siger Søren Jakobsen.

På Facebook takker NFH en række sponsorer for at gøre forlængelsen med Kristiansen mulig, og Søren Jakobsen erkender da også, at klubkassen har været ramt som følge af coronapandemien, og hvad den har medført af restriktioner i forhold til blandt andet tilskuere.

- Der er ingen tvivl om, at corona har været hård ved os, så vi er rigtig glade for, at alle sponsorerne har bakket op, siger han.

NFH gik inden VM på vinterpause på femtepladsen i Bambusa Kvindeligaen. Den genoptages søndag, hvor NFH skal møde Skanderborg.