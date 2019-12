Mulle i nytårslykke: Skal være mor

For få uger siden fortalte Kristian Kristiansen til Ekstra Bladet, at hun gerne ville have børn.

Det ønske får hun opfyldt i det nye år, for 'Mulle' skal således være mor, fremgår det af et opslag på håndboldspillerens Instagram-konto.

- 3 bliver til 4. 2020 bliver fantastisk og lykkelig, lyder det.

Naturligvis flankeret af de obligatoriske scanningsbilleder - og hunden ´Pølse', som pt. er det tredje medlem af den lille familie i Valby.

Det er endnu ikke lykkedes at få opklaret, om det er Kristina Kristiansen eller kæresten Louise Vejsager, der er gravid, men da Ekstra Bladet talte med hende før jul, gav den tidligere landsholdsspiller tydeligt udtryk for, at hun gerne ville have børn, men at det var kæresten, der skulle være gravid, når det blev aktuelt.

- Skal du ha' nogen børn?

- Det skal jeg da på et tidspunkt.

- Skal du selv have dem eller din kæreste?

- Det skal min kæreste. Hun skal være den, der er gravid.

- Det er ikke noget for dig?

- Ikke lige i øjeblikket i hvert fald, lød det fra Kristina Kristiansen.

30-årige Kristina Kristiansen huserer i øjeblikket for Nykøbing Falster Håndbold, der nytårsdag skal møde København Håndbold på udebane.

Hun har tidligere spillet for barndomsklubben Roar i Roskilde og Team Tvis Holstebro - ligesom hun har 146 landskampe på CV'et.

Playmakeren var dog ikke en af Klavs Bruun Jørgensens udvalgte ved VM i Japan i begyndelsen af december.

Kristina Kristian var ikke med ved VM i december, men har tidligere været fast inventar på det danske landshold. Foto: Lars Poulsen

