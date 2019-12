Mulle scorer nyt job

Mulle skifter klub i den forstand, at når Ajax København Sportsgymnasium (AKS) åbner til sommer, så bliver den rapfodede playmaker fra Nykøbing Falster en af hovedattraktionerne.

Kristina Kristiansen har af klubben fået lov til at undervise de unge københavnske håndboldtalenter to gange om ugen.

- Jeg elsker at være med til at starte noget. Sådan var det i sin tid i Holstebro, sådan var det i Nykøbing Falster, og nu bliver det rigtig spændende at starte det her sammen med alle de andre og se, hvad det kan blive til. Det er jo lige mig!

Daniel Svensson er ved siden af eksperttjansen på TV2 direktør i Ajax København. Klubben vil i samarbejde med Københavns Åbne Gymnasium og andres partnere åbne et tilbud, så hovedstadens håndboldtalenter kan blive i København frem for at skulle ’flygte’ til Fyn og Jylland, hvor idrætsskoler og colleges suger talentmassen til sig og klubberne.

- I min årgang helt tilbage i 2003 nappede GOG de seks bedste. Siden dengang er talenterne vandret fra København og Sjælland mod vest. Nu lægger vi de første grundsten, så talentmassen kan blive i København, siger Daniel Svensson.

I første omgang åbner AKS for håndbold, basket og e-sport. Mathias Albrektsen, der er assistenttræner på såvel U19-landshold som i GOG, skal fra sommer være cheftræner for Ajax’ 1. divisionshold og trække i de håndbold-pædagogiske tråde på AKS.

- Vi satser på at åbne en klasse med 30 og lægge på år for år, så vi næste sæson er 60, 90 og så videre. Ambitionerne er store, siger Daniel Svensson, der også har en plan om på lidt længere sigt at føre Ajax’ herrehold op i ligaen.

Mulle har tidligere trænet et U16-hold i TTH Holstebro og glæder sig til at herse med de unge københavnske talenter fra den kommende sommer. Foto: Lars Poulsen

Mulle har allerede sat håret op i en lærerinde-knold og er klar til at dele ud af godterne, når første hold starter håndboldundervisningen i Valby Hallen efter sommerferien. NFH træner i forvejen flere gange om ugen i Hafnia-Hallen ved siden af.

- Det var vigtigt, at Nykøbing kunne sige god for det. Det er timet og tilrettelagt og passer så fint. Jeg kommer her mandag og torsdag morgen fast, og så tager vi den derfra. Jo mere, jeg kan være her, desto bedre. Sådan ser jeg på det. Jeg og spillerne skal jo lære hinanden at kende, siger Kristina Kristiansen.

Hun glæder sig til at blæse i fløjten og råbe: LØB!

- Jeg trænede et U16-hold, da jeg var i Holstebro. Det er fedt at give noget af sig selv, og nu har jeg jo været med i mange år efterhånden og ved, hvad man kan og ikke kan. Det skal nok blive godt, siger Mulle.

Er det noget, du vil lave efter karrieren?

- Måske. Jeg ved, hvad jeg godt kunne tænke mig, og det handler meget om børn og om at kunne være der for mennesker, give noget fra sig, lege, lære og være glad. Nu starter vi her, og går det godt, kan det da godt være, det er det, jeg gør resten af mit liv. Jeg tager det stille og roligt.

Hvor længe bliver du ved med at spille?

- Til jeg ikke gider mere – eller nogen ikke vil have mig mere. Man skal glæde sig til det, når man står op om morgenen. Man skal tænkte, det er fedt. Sådan har jeg det, så jeg håber da, jeg kan blive ved i mange år.

Kontrakten i NFH løber foreløbig til 2022.

