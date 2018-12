Mulles chef rystet: - Ikke en semifinale værdigt

Jakob Larsen fryder sig naturligvis over, at Nykøbing Falster fik en nem vej til pokalfinalen - men undrer sig over Randers

Nykøbing Falster vandt helt uden problemer lørdagens første semifinale komfortabelt med 37-18 og førte såmænd 30-10 med 17 minutter tilbage. Jakob Larsen kan næsten ikke tro, hans falstringer skulle få SÅ nem en vej i finalen.

- Jeg tror aldrig, jeg før har set sådan et resultat i en pokalsemifinale. Det er klart, at i en så afgørende kamp mod et hold, der har haft over en måned til at forberede sig intenst, mens vi har været splittet i atomer, så er jeg faktisk imponeret over, at mine spillere kan genfinde hinanden så hurtigt.

- Er du rystet over, at Randers ikke kommer med mere?

- Ja, det er jeg faktisk. Normalt nulstiller en landsholdspause alt det, der er sket i efteråret. Jeg vidste også godt, at når man har været så skidt kørende som Randers – vi vandt med 12 over dem sidst – så er det en balance, en knivsæg, de balancerer på.

- Og når de så brænder store chancer i starten, så mister de ganske hurtigt modet. Som kampen skred frem, mistede de al kraft – men jeg er stadig lidt rystet over, at de efter en så lang pause kommer ud med så lidt moral.

- Er det uværdigt for pokalturneringen?

- Jo, på en måde er det jo. Men jeg er som træner glad for, at vi er foran med 20 og kan aflaste spillerne stille og roligt. Men for dem, der var tilskuere her og hjemme i stuerne, var det selvfølgelig ikke en pokalsemifinale værdigt.

