Mulles mirakel: 80.000 på en time

Håndboldspillerne i Nykøbing indsamlede 200.000 kr. på en time og er derfor klar til et nyt eventyr ud i Europa. Kristina 'Mulle' Kristiansen indsamlede næsten halvdelen af pengene

Mens der er mange millioner kroner at hente i Europa for danske fodboldklubber, er situationen helt anderledes for danske håndboldklubber.

Flere klubber, som ellers havde kvalificeret sig til europæiske kampe, har valgt ikke at tage imod tilbuddet om at spille i Europa.

I stedet fik Nykøbing Falster Håndboldklub muligheden trods den upåagtede niendeplads i seneste sæson.

Tirsdag indsamlede klubbens spillere på en time 200.000 kr. fra 40 forskellige sponsorer, og de er derfor klar til et europæisk eventyr for femte sæson i træk.

Spillerne havde fået en lille klokke, de kunne ringe på, hver gang der kom flere penge i klubkassen.

- Det var meget skægt. Man havde det sådan 'Åh nej, skal man ringe, og kan man lide det?'. Det var en rigtig god dag, vi havde.

- Vi ringede rundt og spurgte vores sponsorer, om de ville bakke op om det, og det var der mange, der ville. Nogle sagde også, at de gerne ville, men grundet corona kunne de ikke, og det var så fint. Det kan man godt forstå, siger Kristina 'Mulle' Kristiansen til Ekstra Bladet.

Kan ikke sige nej til Mulle

Især Mulle blev det helt store trækplaster blandt de 16 spillere i truppen.

- Hun var klart nummer et. Vi snakkede med hende om, at når hun engang stopper med håndbold, så kan hun blive ansat i salgsafdelingen, siger eventchef i klubben, Søren Jakobsen, til Ekstra Bladet.

- Der var så mange, vi skulle ringe til, så vi kom til at ringe to gange til samme sponsor. Første gang havde pågældende sponsor sagt nej til en af de unge spillere, så kom Mulle til at ringe anden gang, og så siger han så ja.

- Hun har i hvert fald fået samlet 80.000 kr.

Ud over de 200.000 kr., som spillerne indsamlede, har Guldborgsund Kommune støttet med 75.000 kr., og så får klubben 50.000 kr. fra det europæiske håndboldforbund for hver runde, de spiller sig videre.

Nykøbing Falster spiller to kvalifikationskampe i november, som skal vindes samlet for at komme i EHF European League-gruppespillet.

