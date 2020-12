Mystik om Danmarks hold: Skadet eller røgslør?

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS+). Få adgang her.

HERNING (Ekstra Bladet) Enten er det et røgslør, eller også er der usikkerhed om, hvorvidt Sandra Toft er klar til Danmarks åbningskamp ved EM i morgen mod Slovenien.

I hvert fald har landstræner Jesper Jensen i første omgang kun skrevet 15 spillere ind til kampen. Her er Sandra Toft ikke i blandt.

Tidligere på ugen hed det, at Danmarks førstekeeper var plaget af en mindre skade i hoften, men da Ekstra Bladet tidligere torsdag talte med Sandra Toft slog hun fast, at der ikke var nogen problemer. Hun var klar til kampen mod Slovenien.

Artiklen fortsætter under billederne

sandra Toft i aktion mod Norge tidligere på ugen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Toft forlader spillerhotellet på vej til træning. Foto: Lars Poulsen

Så måske handler det blot om at skabe usikkerhed hos slovenerne. På samme måde som slovenerne har skabt usikkerhed i den danske lejr.

Den helt store slovenske stjerne, Ana Gros, har været ude med en skade, men i den slovenske lejr har det været svært at få at vide, om hun er blevet klar. Der er et pokerspil i gang.

Ana Gros og Sandra Toft er til dagligt klubkammerater i den franske storklub Brest.

Landstræner Jesper Jensen skal melde sin sidste og 16. spiller ind senest klokken 9.00 fredag morgen. I baghånden som reserve har han indkaldt den rutinerede Rikke Poulsen fra Esbjerg.

Landstræner Jesper Jensen om EM for kvinderne uden tilskuere: Det bliver en underlig følelse

Rød zone: EM-kvinderne i isolationsfængsel

Det kan blive et glimrende EM

Optimist før møde med EM-favoritten