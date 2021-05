Mystisk farvel til hovedsponsor

DHF og Bygma jublede over et sponsorat, der gik til 2022 – men det gjorde det så bare ikke alligevel

Mikkel Hansen & Co. har leveret OL-guld og bygget to verdensmesterskaber i den tid, Bygma har været hovedsponsor for den mandlige del af den klistrede virkelighed. Det er da i hvert fald ikke for amatører…

Da parterne allerede i oktober 2018 forlængede aftalen, der løb til sommeren 2019, fik den med fuld jubelpedal i pressemeddelelsen, hvor det kort og godt blev slået fast, ’at partnerskabet nu løber frem til sommeren 2022’.

Det gjorde det så ikke alligevel.

Fredag morgen stangede DHF nemlig en bulletin ud til den måbende offentlighed, hvoraf det fremgår, at DHF’s tid i byggemarkedet nærmer sig lukketid… ’Et af landets mest eftertragtede sports-sponsorater bliver ledigt 1. juni.’

Skilsmissen bliver annonceret 11 dage før, det er slut. Det kan man da kalde et varsel, der IKKE vil noget – og hvorfor nu et par måneder før OL, når parterne ellers havde en aftale, der skulle løbe til 2022?

- Det kunne den, men den kunne også stoppe her. Der var begge muligheder, siger DHF’s direktør Henrik M. Jacobsen.

Bygma kunne selv bestemme, om aftalen skulle løbe et år længere, men valgte at sige stop. Ekstra Bladet erfarer, at det bestemt ikke er DHF's ønske, at skilsmissen skal annonceres så sent, men det var prisen for, at Bygma kunne levere flot tale og fine tal om koncernens erfaringer med sponsoratet.

Her er der så Bygma for alle pengene under VM i Kairo i januar. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ikke småpenge, der er tale om, når de danske verdensmestre smutter i netbanken. Det kan du læse om her:

- Man kan sige, det er tæt på udløb, I annoncerer det her!

- Vi har jo været klar over det i noget tid.

- Hvor længe?

- Det ved jeg ikke helt præcist, siger Henrik M. Jacobsen, der i flere måneder har sonderet terrænet i jagten på en ny hovedsponsor. Kvinderne mangler også en delsponsor, efter Waoo smuttede ved nytår.

- Verden er jo ikke helt, som den plejer at være. Det har været svært, og mange har jo været lukket helt ned her i vinterperioden, siger Henrik M. Jacobsen.

- Undtagen byggemarkeder!

- Jo… Men vi har jo heller ikke kunnet vise, hvad vi kan, fordi der stort set kun har været et VM og intet andet. Vi har ikke kunnet levere en vare. Det har vi været hæmmet af, men nu kan vi også mærke, der er liv igen, og samfundet åbner. Vi kan mærke interesse og kører hårdt på.

- Hvorfor melder I ud nu og ikke for en måned siden?

- Det har noget med at gøre, at vi lige skulle være klar til det, og nu gør vi det, fordi vi også har en lille kampagne, hvor vi forsøger at gøre verden bredt opmærksom på, at vi mangler en partner.

- Det er jo ikke sådan, at vi intet har foretaget os. Vi har talt med virksomheder, men ikke så heftigt som vi gør nu. Nu er vi jo rundt og prøver at gøre os lækre for erhvervslivet og håber, nogen vil i partnerskab med os, siger DHF-direktøren.

DHF høster årligt godt 20 mio. kroner, når udgifter til at drive sponsoraterne er trukket fra. Bygma har som hovedsponsor lagt en pæn sjat af de penge.

- Herrernes hovedsponsor er lidt større – men ikke markant større – end det samlede hovedsponsorat for kvinderne, siger Henrik M. Jacobsen.

At en hel verden ser mændene spille i Tokyo om to måneder kan ikke lokke en sponsor til, fordi OL er lukket land for alle andre end IOC’s kommercielle partnere. Spilledragterne er renset for andet end navne, numre, et flag og producentens logo.

Men DHF mangler selvfølgelig økonomi, når Bygma er fortid allerede til den første.

- Bestemt. Der er da ikke en uvæsentlig økonomi for os, derfor har vi også fuld turbo på. Vi har en vare, der har stor værdi. Vi kan samle Danmark, og det har vi om nogen vist under pandemien med de to mesterskaber i december og januar, siger Henrik M. Jacobsen.