Mystisk Mensah: Jeg skal bo i Aalborg

Aalborg fyrede Mikkel Hansen-bomben af i februar, og siden er det ene granat-drøn efter det andet lampet af sted fra den storsatsende klub ved Limfjorden.

Andre stjerner vender hjem til Norden så som Kristian Bjørnsen, Jesper Nielsen og senest islandske Aron Palmarsson, der allerede til sommer starter med at forske i, hvordan man spiller Aalborg Håndbold ind i det forjættede land, der hedder Final 4.

Nede i Flensburg knokler en af klubbens tidligere danske spillere, og det er en offentlig hemmelighed, at Mads Mensah også – som Mikkel Hansen - er i spil til at joine det stjernespækkede projekt fra sommeren 2022.

Mens det åbenlyst er for tidligt at melde noget ud nu, så har Mads Mensah dog ingen problemer med at omtalte projektet med passende beundring og ærefrygt:

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Det er frugten af det gode arbejde, der bliver lagt af gode folk i klubben. De arbejder benhårdt hver dag for at bygge op mod en klub, der har kapacitet til at trække den slags spillere. Det må man bare tage hatten af for, siger Mads Mensah.

Nikolaj Jacobsen er still going stok. Landstræneren er blevet monteret med en knæprotese, så venlige folk har her stillet en kontorstol til rådighed for harpiks-professoren, der ikke kan rejse med til kampen i Schweiz i aften. Danmark spiller kl. 18.30. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Henrik Kronborg overtager kommandoen midlertidigt. Nikolaj Jacobsen skal passe på sit 19 dage gamle 'nye' knæ. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mads Mensah siger om oprustningen i klubben, han spillede for fra 2012 til 2014:

- Jeg synes selvfølgelig, at Aalborg skal være mest glad, men det er en gave til hele ligaen. Jeg tror, man kommer til at se en reaktion i stil med dengang, AG København kom frem. De andre klubber finder ud af, at de også bliver nødt til at oppe sig, hvis de skal være med. Jeg tror, det kommer til at trække hele ligaen i en god retning, siger Mads Mensah, der såmænd også var en del af AG København inden konkursen i 2012.

Han indrømmer på pressemødet før den alpine udflugt, at Aalborg-projektet naturligvis frister.

- Det er da absolut et af de allermest spændende hold, som jeg ser det lige pt, og det har jo heller aldrig være nogen hemmelighed, at jeg har et godt forhold til klubben og nok også på et eller andet tidspunkt – også qua at min kone er fra byen – regner med at bosætte mig i Aalborg. På et eller andet tidspunkt.

Men status er lige nu den, at der ikke er nogen.

- Den holder jeg for mig selv, siger Mads Mensah.

Din kontrakt med Flensburg udløber i 2022 – hvornår vil du træffe en beslutning?

- Æh, jamenæh… Detæh… Hæ. Det er der ikke så meget stress på. Jeg er ret fortrøstningsfuld omkring fremtiden, siger en finurligt smilende Mads Mensah.