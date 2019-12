Mystisk VM-skade: Min storetå bliver helt blå

Line Haugsted har i over to år døjet med en hidtil uforklarlig skade, der har ramt hendes venstre fod

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Hun er den perfekte udsmider! Line Haugsted ejer evnen til at bremse modstanderne uden at rage alt for mange udvisninger til sig, og Viborg-spilleren gjorde det igen mod Sydkorea.

- Jeg var opmærksom på, at vi ikke måtte hive for meget i dem eller skubbe for voldsomt. Jeg fik nogle henstillinger, men det blev ved det, siger hun og griner efter at have kureret koreanerne.

For et år siden blev hun hentet til EM med en tvivlsom storetå, der faktisk havde plaget hende allerede under VM i Tyskland året forinden. Hun kom lidt på slap line. Den tid er forbi. 25-årige Haugsted fighter - på stram Line!

Venstre storetå er stadig en til tider besværlig makker på grund af en mystisk og hidtil uforklarlig lidelse.

- Den er svær at få styr på, vil jeg sige. Jeg kan spille med den, men den lever sit eget liv. Jeg tror aldrig, den bliver super god, men jeg har styr på den, siger hun en anelse træt dagen inden mødet med Tyskland.

- Det er grundleddet i storetåen, der er problemet. Ingen kan forklare, hvad der er galt. Det startede for lidt over to år siden med en infektion i min lilletå, og derefter belastede jeg foden forkert. Det resulterede i en irriteret slimsæk, som bl.a. blev behandlet med blokader, og så blev det ligesom bare værre og værre derfra, forklarer Line Haugsted.

- Jeg kan holde det i ave, og det bliver også stille og roligt bedre, men nogle gange bliver den bare helt blå – uden at nogen ved hvorfor. Det er ikke gigt, det er undersøgt. Jeg har været hos alle eksperter, der ved noget.

Men en konkret diagnose mangler hun stadig.

En smule træt dagen efter kampen mod Sydkorea, men fuldstændig kampklar, når Tyskland står på den anden side i dag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Humøret er pænt højt efter det koreanske drama og inden mødet med tyskerne, som Danmark senest krydsede klinger med for to år siden i ottendedelsfinalen i Magdeburg – og vandt 24-21.

For Line Haugsted sluttede kampen dog allerede efter 22 minutter, da hun fik direkte rødt for at ramme en modstander i hovedet.

- Jeg kan i hvert fald huske, jeg ikke syntes, det røde kort var helt fair. Jeg har for nylig set et billede, der viser, at jeg ikke rammer hende direkte i hovedet, siger Line Haugsted.

- Blodet forsvandt fra kroppen. Jeg var bare trist. Der var mange, der bagefter skrev, at jeg ikke skulle være ked af det. Men det var jeg heller ikke. Når jeg føler mig uretfærdigt behandlet og bliver vred, får jeg tårer i øjnene. Jeg var så sur!

Hun har forlænget kontrakten med Viborg med et år til 2021.

- Jeg har en drøm om at komme til udlandet på et tidspunkt. Men det skal være i en af de store klubber for at spille Champions League. Jeg vil vinde noget. Der skal være udfordringer, hvis jeg skal forlade Danmark, siger hun.

- Næste år har Viborg ambitioner om at spille europæisk og min personlige ambition, er at der skal vindes noget i løbet af de næste år så jeg skifter ikke til udlandet blot for at prøve noget andet. Det skal være til en klub, som vil vinde noget.

Med håndbold-løse ledbånd og en bullen tå er det meget passende, at skibonitten ved siden af er i gang med tredje semester på fysioterapeutuddannelsen.

Se også: TV2 kylet ud af bøs fransk landstræner

Se også: - Vi sjaskede fejlene afsted

Se også: Blev flået ud - en floppede fælt og tre var i top