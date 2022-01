Nådesløs timing: - Det er forfærdeligt

Da landsholdet red på en bølge af succes i 2021 med VM-guld og OL-sølv til følge, var det uden Rasmus Lauge.

Et frygteligt uheld med korsbåndet havde igen sat en stopper for det, som enhver sportsudøver drømmer om: At repræsentere sit land på de allerstørste scener.

Han fik chokbeskeden bare en måned før afgang til slutrunden i Egypten. Det var den 30-årige playmakers fjerde alvorlige knæskade i karrieren.

- Det er svært at forklare, hvordan man trækker sig selv igennem det. Men min måde at komme igennem kriser er hårdt arbejde. At tage arbejdshandskerne på og sørge for at komme stærkere tilbage, siger Lauge til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var forfærdeligt for Rasmus Lauge at være ude af spillet til OL for anden gang i træk. Arkivfoto: Christian Lykking

Et tomrum

Midtjyden har knoklet det meste af 2021 på at genopbygge sig selv fysisk og i lige så høj grad mentalt. Fraværet på landsholdet satte sig mærkbare spor, og han pointerer uden tøven det værste ved at være væk:

- Det er jo at misse slutrunder. Primært at misse et OL. Det er forfærdeligt. Det er ikke en særlig sjov følelse. Der er aldrig noget, som kan fylde det tomrum ud, fortæller Lauge.

- Hvordan oplevede du OL og VM på afstand?

- Det er svært at sætte ord på. Det vil jeg ikke gå i detaljer med, for det er et ømt punkt. Det handler om at forsøge at finde noget motivation i det, som så kan give mig noget benzin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Lauge har brugt megen af sin karriere uden for banen grundet skader. Her ses han i januar 2020 under EM, der er den seneste slutrunde, hvor han var fit for fight. Foto: Jens Dresling

Formidabelt comeback

Den mission lykkedes til perfektion. For Lauge har endnu en gang kæmpet sig tilbage i landsholdsvarmen og præsterede senest for fuld damp i lørdagens dyst mod Norge.

Efter mere end et års fravær i rødt og hvidt skulle han blot bruge mindre end et minut på at komme på tavlen.

De fine takter fortsatte gennem hele magtdemonstrationen, hvor Danmark vandt 35-25.

Under EM-testen i Hillerød viste Veszprém-profilen, at han fortsat er blandt klodens bedste til at sætte sine direkte modstander i bås. Men vigtigere endnu er det, at han også evnede at parkere sin egen frygt for et nyt uheld.

Og det sidste er faktisk den største mentale barriere, fortalte han i interviewet før kampen.

- Jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg mentalt har aftalt med mig selv, at nu er jeg her. Nu er jeg til stede. Og hvis jeg vil opnå det, jeg gerne vil opnå, må jeg lægge de følelser og frygten til side. Så må jeg bearbejde det på andre tidspunkter og bruge det til at træne mig bedre op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Lauge solgte sig dyrt i testkampen mod Norge forud for EM. Heldigvis uden skader til følge. Foto: Lars Poulsen

Den næste måned skal imidlertid gå med alt andet end genoptræning. Endelig er det blevet alvor for landsholdet og ikke mindst Lauge igen.

Men uanset hvordan det går ved EM, kan hverken nederlag eller en tidlig exit fjerne følelsen af at være tilbage.

- Jeg nyder hver eneste dag, jeg er her, og sætter pris på, at jeg har kunnet kæmpe mig tilbage på et niveau, der er landsholdsværdigt, siger Lauge.

Det gør Nikolaj Jacobsen og resten af truppen med sikkerhed også.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er der landshold, som trækker sig? Hvad bringer tilværelsen efter håndboldlivet? Og hvem napper medaljerne ved EM? Se Rasmus Lauge komme med sine forudsigelser ...