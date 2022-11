Nåede ikke bussen efter triumf

Der er kun 650 meter at gå fra landsholdets hotel til Arena Stožice.

Alligevel tager spillerne bussen frem og tilbage til kampe, da de skal have en del udstyr og materialer med.

De kører ofte hjem 45 minutter, efter at kampen er slut, men efter semifinale-sejren fredag aften over Montenegro nåede to spillere ikke med bussen.

Emma Friis og Sarah Iversen var indkaldt til dopingtests.

- Det tog lidt for lang tid, synes jeg. Det tog lidt toppen af det hele at spille sig i en EM-finale og så skulle til dopingtest. Det er en del af det, siger 23-årige Friis lørdag til Ekstra Bladet.

En urinprøve skal leveres, før spillerne 'slippes fri' og kan tage tilbage på hotellet, men det er ikke altid lige til efter en hård kamp.

- Der skulle drikkes en masse vand og sodavand. Vores læge ventede på os, og så tog vi en bil hjem efter.

Begge danskere storspillede mod Montenegro. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fik et fif

Sarah Iversen og Emma Friis spiller sammen både på landsholdet og i Ikast. De kender derfor hinanden godt, og der er da også plads til lidt hyggeligt drilleri.

- Emma Friis kunne ikke tisse, så må man jo vente. Det er ikke for at udlevere hende, siger Iversen med et kæmpe smil.

Dopingtests er Iversen vant til.

- Jeg har prøvet det mange gange. Der skal bare noget vand ind, og så fik jeg et fif om ikke at have strømper på, men have bare tær, så stå og vippe lidt, så skulle det gå hurtigere. Det virkede for mig. Emma startede lidt for sent med det fif.

Søndag brager begge spillere sammen med Danmark ind i Norge i EM-finalen. Kampen begynder klokken 20.30.