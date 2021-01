Nabo-krig: Stor uenighed

Svenskerne sender straks favoritværdigheden over til de danske naboer, men Nikolaj Jacobsen mener ikke, at der er en favorit

Blandt alle lande på kloden er det to skandinaviske, der er de bedste.

For to år siden mødte Danmark Norge.

Denne gang venter svenskerne søndag i VM-finalen, og de er hurtige til at sende favoritværdigheden over til Nikolaj Jacobsens mandskab.

- Vi er bestemt underdog. Vi vil fortsætte med at fokusere på os selv, og vores selvtillid er virkelig på sit højeste efter vores seneste præstationer, siger den svenske målmand Andreas Palicka til Aftonbladet.

Andreas Palicka sender favoritværdigheden i hænderne på Danmark. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Norske Glenn Solberg, der er svensk landstræner, har stor tiltro til sit mandskab inden søndagens finalebrag.

- Nu ved vi, at det bliver Danmark, der er på den anden side i finalen. Det er et utroligt godt hold med stor bredde, men vi har vist, at vi også er et fantastisk hold.

- Vi går ind i kampen med den viden om, at vi kan vinde, hvis vi fortsætter med at gøre det, vi er bedst til, siger han til Expressen.

Nikolaj Jacobsen mener ikke, at der er en favorit. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet spurgte efter semifinale-sejren Nikolaj Jacobsen, hvad han tænker om, at svenskerne peger på Danmark som favorit.

Han mindede om EM-semifinalen mellem de to mandskaber for tre år siden, som Sverige vandt.

- En dansk presse undervurderede totalt Sverige, og det blev en kæmpe motivationsfaktor for dem.

- Jeg synes, de og vi har fortjent noget bedre denne gang, så derfor har jeg det sådan, at i en VM-finale er der ikke nogen favoritter. Dem, der spiller bedst, vinder. Det håber og tror jeg, vi kan!

Finalen spilles søndag kl. 17.30. Ifølge bookmakerne er Danmark favorit...

