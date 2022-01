Nægter at aflyse EM

Coronatilfældene fortsætter med at tikke ind ved EM i håndbold, men på nuværende tidspunkt er der ingen planer om at aflyse slutrunden.

Sådan lyder budskabet fra EHF's generalsekretær, Martin Hausleitner, på et digitalt pressemøde fredag formiddag.

- Vi tager det dag for dag. Vi ved ikke, hvilke udfordringer vi bliver mødt af i morgen, så jeg kan kun give jer status for nu.

- Lige nu er planen at gennemføre turneringen. Vi er i kontakt med alle hold, og det er lykkedes os at løse alle problemer for hold, der enten er kommet hertil med coronasmittede spillere eller har fået smitte i løbet af turneringen, siger han.

Siden EM begyndte, er flere end 60 spillere blevet smittet med coronavirus, og de seneste dage er Tyskland, Holland, Kroatien og Island blevet kraftigt ramt af coronasmitte.

Torsdag aften manglede Island seks spillere, heriblandt flere nøglespillere, i nederlaget på 24-28 til Danmark.

Men ifølge Martin Hausleitner er der ikke tale om unfair konkurrence.

- Vi ser klart en turnering med stor konkurrence. Omstændighederne for holdene ændrer sig muligvis, men fra samarbejdet med holdene ved vi, at de er klar til at spille og er klar til at acceptere de yderligere krav, der stilles.

- Det er fair, for holdene spiller mod hinanden på banen. Desværre er der yderligere udfordringer, lyder det fra generalsekretæren.

Forbundet er blevet mødt af stor kritik for sin måde at håndtere turneringen på. Det danske landshold har klaget over en ikke-eksisterende coronaboble og for mange hold ved buffeten, mens andre hold har klaget over testforhold og almindelige gæster på samme hotel.

EHF arbejder i døgndrift for at sikre så optimal en turnering som muligt i Ungarn og Slovakiet under de svære betingelser, påpeger EHF-chefen.

- Vi skulle vænne os til en ny situation på meget kort tid. Man kan ikke sammenligne VM i december med det her EM. Alle ved, at omikronvarianten ændrede situationen fuldstændig, og vi skal tilpasse os.

- Vi holder krisemøder hver dag. Vi holder møder med holdene og med arrangørerne. Vi tilpasser os altid i henhold til tilgængelig information, siger han.

Danmark er et af de hold, der indtil videre er sluppet billigt på coronafronten. Jannick Greens positive prøve fra 3. januar er fortsat den eneste, en dansker har afgivet i forbindelse med EM.