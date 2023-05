Nedtur for Mikkel Hansen

Siden 2018 har den danske håndboldspiller Mikkel Hansen været investor i kunstplatformen Artland, der er stiftet af den tidligere fodboldspiller Jeppe Curth og hans bror Mattis Curth.

Men nu er det tilsyneladende slut.

Finans skriver nemlig, at Artland ifølge et dekredt i Statstidende er blevet begæret konkurs.

- Den korte forklaring er, at selskabet er løbet tør for penge. Og så er vi i en tid lige nu, hvor folk sparer og derfor vælger mange af de ting fra, der er med til at forsøde tilværelsen. Og det er kunst jo, siger kurator Christian Tornvig Jensen til Finans.

Mattis Curth oplyser til Finans, at man arbejder på at videreføre selskabet.

Ifølge Artlands hjemmeside er det en platform, der køber og forhandler kunst.

- Jeg har tit studset over, at kunstverdenen virker så kompleks. Især hvis man som nybegynder skal købe et kunstværk, så er det svært at finde informationer om kunstnere, priser og så videre. Med Artland håber jeg, at kunstverdenen bliver mere gennemskuelig og tilgængelig for såvel nybegynder som samler – så flere får åbnet øjnene for den her fantastiske verden, sagde Mikkel Hansen til TechSavvy, da han blev investor i 2018.

Nu er eventyret slut.