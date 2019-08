Nedtur for verdens bedste: - Hun bør stoppe nu

To korsbåndsskadeer på halvandet år betyder, at verdens bedste håndboldspiller bør stoppe karrieren, mener tidligere landsholdsspiller med knæproblemer

Hun blev kåret til verdens bedste i 2017 og var topscorer ved både OL 2016, EM 2016 og VM 2017. I december missede hun EM på grund af en korsbåndsskade og efter at være vendt tilbage igen fik hun i søndags sin anden korsbåndsskade på halvandet år.

Dermed misser 28-årige Nora Mørk nu også VM i december i Japan, og spørgsmålet er nu, om nordmanden er færdig for altid.

- Hun bør virkelig stoppe karrieren nu, hvis hun ønsker et smertefrit liv efter karrieren.

- Men jeg tror ikke, hun kommer til at gøre det, siger den tidligere norske landsholdsspiller Hanne Halén, der sled med knæsmerter i 15 år, før hun fik en protese, til VG.

Nora Mørk (nr.2 fra højre) med OL-bronze. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Nora Mørk og Emilie Hegh Arntzen jubler over sejr i OL-kvartfinalen 2016. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix

Hun slår fast, at hun ikke har talt med Mørk omkring det.

- Nej, jeg kender hende ikke. Men jeg håber, at støtteapparatet omkring hende siger, at nok er nok. Det er utrolig synd for Nora Mørk. Belastningen på hende har været for stor, siger Halén.

Det var onsdag, at det blev bekræftet, at det var det forreste korsbånd, der var røget, og meldingen går på en skadespause på mellem ni og 12 måneder.

- Det er en ny hård dag. Jeg har det ikke så godt nu, men jeg kommer tilbage, siger Mørk.

- Jeg kan ikke tro, at jeg har så meget uheld. Jeg er meget ked af, at skaden kommer lige når det går så godt, og jeg har været i form, siger Mørk.

Nora Mørk over for Stine Jøgensen. Foto: Lars Poulsen

I december måtte Nora Mørks tvillingesøster Thea Mørk stoppe karrieren på grund af en skade, som du kan læse LIGE HER.

De norske håndboldkvinder har i dette årtusinde vundet VM-guld i 2011 og 2015, OL-guld i 2008 og 2012, og EM i 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 og 2016.

Men ved seneste VM måtte man nøjes med sølv, mens det blev bronze ved seneste OL og en skuffende femteplads ved sidste års EM. Derfor skulle Nora Mørk være kvinden, der førte Norge til VM-guld denne vinter, men det sker altså ikke.

VM spilles fra 30. november til 15. december, og Norge er i gruppe A med Holland, Serbien, Slovenien, Angola og Cuba, mens Danmark er i gruppe B med Frankrig, Tyskland, Sydkorea, Brasilien og Australien.

